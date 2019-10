L'eivissenc Carles Torres guanya el premi Casero amb l'obra «Els cossos elèctrics»

L'eivissenc Carles Torres ha guanyat la 39a edició del Premi de Novel·la Curta Just M. Casero, amb l'obra Els cossos elèctrics, mentre que Assum Guardiola, nascuda a Mata i resident a Salt, ha quedat finalista amb Blau, la seva primera novel·la.

En total, s'hi havien presentat 43 obres, la majoria sota pseudònim i provinents de Girona i Barcelona, però també de la resta del Principat, de les illes i el País Valencià.

Els cossos elèctrics narra com un home ha d'anar a una reunió familiar complicada per uns assumptes previs i es troba amb un amic. Amb ell inicien una baixada als inferns on escreuen amb uns estranys personatges que aboquen els protagonistes a un final dramàtic. Hi ha tres protagonistes principals, l'home; el seu amic; i una dona misteriosa. Torres havia present el text sota el pseudònim de «Rita Moll».

Per la seva banda, Blau és una història contemporània, fresca i molt emotiva de tres amigues. una d'elles ha mort i les altres dues es retroben, en parlen i la recorden.

El primer premi està dotat amb 2.200 euros, una escultura de Pierre d.la, i la publicació de l'obra a l'Editorial Empúries. El segon premi téuna dotació de 600 euros i es podria acabar publicant al llarg d'un any.

L'entrega dels premis s'ha fet a la sala la Planeta i s'havia iniciat amb un sentit acte en record a l'actriu gironina Cristina Cervià, morta el març per un càncer i que estava molt vinculada a la Planeta i a la Llibreria 22, que convoca els premis. S'ha pogut veure un muntatge amb imatges de l'intèrpret i les intervencions de persones que l'havien coneguda, com l'escriptor Josep Maria Fonalleras o l'actriu Meritxell Yanes. "Mentre pensem en ella, és viva", ha esgrimit el llibreter Guillem Terribas.



Les biografies

Carles Torres (Eivissa 1974) és llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona l'any 1999. Coordinador, redactor i corrector del setmanari en català Mola, que va començar a editar Diario de Ibiza el 6 de març de 2002. Des de 2015, n'és redactor a Formentera, illa on resideix des de2010 per engegar el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. De 2007 a juny de 2010, va ser assessorlingüístic a l'Ajuntament d'Eivissa. És codirector, juntament amb Enric Ribes, des de 2014, de la revista Eivissa de l'Institut d'Estudis Eivissencs.

El 2014 i el 2015 va obtenir el Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, convocat pel Consell Insular d'Eivissa, pels conjunts de narracions Vuit vents i El domini dels diumenges respectivament. L'any 2016 va obtenir el premi de poesia Ciutat d'Eivissa amb l'obra Nits amb xicana, i l'any 2017 el X premi Helena Jubany amb el recull de contes breus El desconcert d'en Boyle, publicat i distribuït amb el diari Ara.

Assum Guardiola va néixer el 1973 a Mata, al Pla de l'Estany, actualment viu a Salt. Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona i formada en Escriptura Creativa per l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. La seva vida sempre ha estat relacionada amb els llibres, la literatura i l'escriptura. Va ser llibretera durant molts anys i haengegat dos projectes propis: Factoria de Lletres, dedicat a les formacions en escriptura creativa i a la dinamització de clubs de lectura, i La Mecànica del Canvi, dedicat a les formacions en habilitats per a la vida i per a la gestió emocional.