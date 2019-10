El reasfaltatge a la zona de Correus el dia de St. Narcís provoca un caos al trànsit

Si no hi ha prou col·lapse de trànsit en un dia qualsevol de Fires de Girona a la zona de l'entorn de la Devesa, afegeix-hi unes obres que tallin un vial de circulació i aconseguiràs la combinació perfecta per generar el caos al trànsit en una hora punta d'un dia festiu. Ahir al matí i al migdia, els cotxes feien cues en diferents punts de la ciutat per poder desplaçar-se per Girona. Era Sant Narcís, un dels dies «grans» de les Fires, juntament amb el de Tots Sants. I l'Ajuntament va decidir continuar el reasfaltatge de reparació del ferm malmès arran dels aldarulls causants en reacció a la sentència que ha condemnat els líders independentistes. I segons el calendari anunciat, tocava tot l'entorn a tocar de la Devesa: la rotonda del Rellotge i l'avinguda Ramon Folch. La zona havia estat un punt de batalla campal, sobretot un divendres, entre joves i la policia, amb la crema de contenidors en diversos punts, que van deixar l'asfalt molt danyat.

Els treballs estaven anunciats, però això no va servir per evitar atrapar desenes de vehicles en aquest punt i provocar cues que arribaven fins al plalau Firal o la plaça Marquès de Camps. En alguns punts, a més, no estava prou indicat. Al pont d'en Vidal (rotonda de la Devesa) desviaven els vehicles cap a Figuerola i Bonastruc. En absència de policies, els cotxes feien tota la volta per sota les vies fins que descobrien que havien d'anar a la Gran Via i sortir per darrere Correus, al costat del riu, per esquivar tota la zona d'obres.

El calendari de reparacions preveia centrar-se en la Gran Via de Jaume I dilluns i ahir en la zona de Correus i la Devesa. El primer dia, l'afectació era conseqüència, sobretot, d'una protesta independentista on es van fer servir espelmes i que va acabar amb l'asfalt ple de cera. Ahir dimarts, es va treballar en el ferm deteriorat al passeig de la Devesa, a la rotonda del Rellotge, a l'avinguda de Ramon Folch, a la plaça de Catalunya i a la mateixa Gran Via de Jaume I. Està previst que avui acabin els treballs i que demà ja es reobri tota la circulació.