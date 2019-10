Música i llums apagats perquè tots els nens puguin gaudir de les Fires

Ni música, ni llums, només el xivarri de la mainada. Les atraccions de les Fires de Sant Narcís es van adaptar acústicament i lumínicament ahir al matí als nens i nenes amb necessitats especials. Per primera vegada, Girona va celebrar les «Fires en silenci», de les 11 del matí a dos quarts de dues del migdia. Els sorolls estridents i les llums intenses -que provoquen angoixa, crisi o pànic als nens amb una discapacitat intel·lectual o autisme- es van apagar perquè els més petits poguessin gaudir de la festa.

Entre ells hi havia el fill de l'Ingrid Azorin, que és epilèptic. Altres anys havia anat a les fires però la llum i la gran afluència de gent li causaven estrès. Així, van aprofitar ahir per anar a les atraccions, un cop es va acabar l'escola, a la una del migdia. La sorpresa que es van trobar, però, és que gairebé totes les atraccions ja estaven tancades a aquella hora, tot i que la jornada estava programada fins a dos quarts de dues del migdia.

«La proposta està bé però a la pràctica no s'ha aplicat perquè ja està tot tancat», afirmava Azorin. És per aquest motiu que exposava que l'any que ve s'hauria de repetir la iniciativa però en horari no lectiu perquè els pares puguin anar amb els seus fills a les atraccions.

Més sort van tenir les escoles que a les onze del matí ja eren al parc de la Devesa preparades per pujar a les atraccions. Els grups escolars van omplir les fires infantils i entre tots ells també hi havia alumnes de centres d'educació especial. És el cas del CEE Font de l'Abella de Girona. Els 164 nens i nenes que té aquest centre van anar ahir al matí a les fires i tots van poder gaudir de la jornada.

Altres grups escolars també van celebrar la iniciativa. «S'agraeix poder passejar més tranquil·lament amb els nens per les Fires, sense música alta i sorolls», explicava la Miranda Font, docent de l'escola Pla de Salt. També hi havia escoles que desconeixien que se celebrava aquesta jornada en silenci i es pensaven que l'absència de la música era com a mostra de rebuig a la sentència del procés independentista.



Conscienciar els més petits

Per la Devesa també hi passejaven famílies que van aprofitar la poca afluència de gent per anar a les atraccions i celebraven la iniciativa de les «Fires en silenci». «Han estat els meus fills que m'han avisat que avui no podríem tocar la botzina dels cotxes dels cavallets», explicava l'Elena Aguilar, de Girona. I és que la proposta també pretenia conscienciar la resta de públic sobre la problemàtica que viuen els nens amb necessitats especials. Aguilar també va valorar positivament aquesta iniciativa i va dir que «tots els nens tenen dret de gaudir de les fires».

L'Ajuntament ha impulsat enguany aquesta iniciativa com a prova pilot, arran d'una moció presentada per Ciutadans. S'haurà de veure si l'any que ve el consistori repeteix el mateix format o es fan petites modificacions. Sobre la taula, l'Ajuntament també té pendent aconseguir que les fires siguin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.



Fires solidàries

A banda de les «Fires en silenci», el parc de la Devesa va viure ahir també una altra iniciativa especial. Es tracta de les «Fires solidàries». A partir de les cinc de la tarda, es podien comprar dos tiquets al preu d'un. Això va fer que, un any més, el parc s'omplís de gom a gom.