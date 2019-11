Vídeo: Els Marrecs pugen el pilar de 4 per les escales de la Catedral

La ja mediàtica pujada del pilar de 4 caminant per les escales de la Catedral de Girona ha tornat a culimnar amb èxit aquest divendres a Girona. En formaven part en Pitu, en Pau, l'Ona i la Cèlia. Els integrants de la colla castellera dels Marrecs de Salt han fet l'ascensió dels 90 esglaons i els tres replans d'una sola tirada, arrencant un grapat d'aplaudiments entre els d'espectadors que omplien la zona per seguir l'exhibició, amb pell de gallina, i gravar-la amb els seus telèfons mòbils. «Els Marrecs seran sempre nostres!», ha cantat la plaça.

La jornada castellera nocturna ha començat amb una primera estructura al peu de l'escalinata, un 7d7. Un cop acabada la pujada del pilar de 4 caminant, han aixecat un 5d7. Per acomiadar-se han fet quatre pilars de 4 al replà del mig de les escales.

Les escales de la Catedral s'han començat a omplir de públic ja una hora abans de gent per poder tenir un lloc de privilegi i perquè, en els darrers anys, la policia municipal acaba restringint l'accés per evitar massificacions quan considera que ja hi ha prou gent concentrada. A dos quarts de nou, els castellers de la camisa blau Ter havien sortit en cercavila, amb l'acompanyament de les gralles i els tabals, des de la plaça dels Apòstols per anar escalfant l'ambient.