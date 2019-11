Els zombis atemoreixen els carrers del Barri Vell

Els morts vivents van atemorir ahir els carrers del Barri Vell de Girona, tot i la pluja que va caure al vespre. Les Fires de Sant Narcís van acollir un any més la Zombie Walk, una cercavila per la ciutat de persones disfressades com zombis. La festa més terrorífica de l'any va començar a les quatre de la tarda amb tallers de maquillatge a la plaça del Vi. La pluja va provocar que la cercavila comencés mitja hora més tard del previst, a dos quarts de vuit. La gent va haver d'esperar-se a sota les voltes de la plaça mentre els zombis espantaven la gent. Dues persones amb motoserra van sembrar el terror. Entre les disfresses més divertides hi havia la reencarnació d'Elvis, que anava amb la seva guitarra que posava «Elvis never dies». També hi havia els personatges més comuns: núvies cadàvers, pallassos terrorífics i zombis totalment degollats a que se'ls veia fins i tot els òrgans. Finalment, a les 19.30 va començar la desfilada.