Les fires de Tots Sants omplen el centre de Girona de curiosos

Milers de curiosos van omplir ahir el centre de Girona per mirar els quadres dels pintors i dibuixants i els productes d'artesania elaborats per ceramistes, fusters o cistellers. Un any més, la ciutat es va convertir per Tots Sants en un museu a l'aire lliure amb la celebració de diferents fires. Alguns visitants van emportar-se un record a casa, però la gran majoria eren això, curiosos que venien «a mirar».

La 54a edició de la Fira Mercat del Dibuix i Pintura va omplir la plaça del Vi, la rambla Llibertat, el pont de Pedra i la plaça de Catalunya. Uns 90 paradistes van exposar les seves obres realitzades amb diferents tècniques de pintura i de dibuix.

«Quanta qualitat que hi ha aquest any, hi ha gent amb molt de talent», comentava en Joan Garriga a la seva dona. No venien a comprar, només a veure els quadres, confessava. Una tradició que fan des de fa molt de temps. I com ells, molts més.

El pintor de Vic Miquel Ordeig explicava que cada vegada la gent compra menys. «Abans es venia més», afirmava consternat. Fa 20 anys que ve a la fira de Girona i continua venint perquè, dintre de tot, els gironins són uns bons clients.

Una sensació similar tenia la Montse Roqueta, pintora de Girona. «Hi ha molta gent que passa i diu 'oh, que maco' però passen i no compren», afirmava. I així mateix ho confessaven els mateixos visitants. En Toni Anglada i en Pau Galan, de Salt, van anar ahir a la fira amb les seves dones «a mirar, i a passejar, res de comprar», asseguraven.

D'altra banda, el pintor de Vilanova i la Geltrú Quim Boleda i la seva dona, Maite Bonastre, explicaven que després de tres anys sense venir a la fira de Girona enguany han tornat. «Ens agrada molt el mar i venir a Girona ens encanta», explicaven. Asseguraven, però, que s'han trobat que hi ha menys parades i menys gent. Tanmateix, tenien l'esperança de tancar el dia amb força vendes.

Tots els artistes consultats celebraven el bon clima que va fer ahir a la ciutat de Girona. Encara que a la tarda el cel es va ennuvolar, el més important és que no va ploure. D'altra banda també van explicar que no van patir per si se suspenia la fira, tal com ha passat amb les barraques. «L'art és diferent que la música, en cap moment vaig pensar que seria un problema celebrar la fira i que s'hauria de suspendre com ha passat amb els concerts», afirmava Miquel Urdeix.



Els joves surten de dia

Entre els milers de visitants que van omplir ahir el centre de Girona també hi havia gent jove que va anar a fer el xafarder. La Marta Colomina i l'Ariadna Fernández, que viuen a Girona, explicaven que van anar a esmorzar i a fer el vol a la fira, ja que a la nit no van sortir de festa perquè no hi havia barraques. «Aprofitem més el dia ara que no hi ha concerts a La Copa», afirmaven.

D'altres, com en Toni Anglada i en Pau Galan, una generació més gran, explicaven que han viscut les fires exactament igual que altres anys i que la suspensió de les barraques no els ha afectat. «Ja no anem als concerts», afirmaven.



El treball fet a mà

Uns metres més amunt, deixant enrere la Rambla i enfilant-se pel carrer Ballesteries, els artesans exposaven els seus treballs. Fins i tot, alguns no perdien el temps i seguien creant. És el cas de la parada de la Iolanda Flor. Mentre ella venia petites figuretes de ceràmica, una ajudant treballava amb el fang per seguir ampliant l'aparador de Quatre Pètals. Així, els visitants podien veure com s'havien elaborat els productes exposats.

Flor destacava que enguany la circulació de persones per la Fira Mercat d'Artesans, Brocanters i Antiquaris havia millorat. «Ara només hi ha parades a una banda del carrer i això permet que hi hagi més espai per passar», afirmava. «Que ens donin un espai definit i diferenciat als artesans està molt bé perquè és una forma de donar suport a totes les persones que així ens guanyem la vida i sentim l'ofici», afegia.

I els més petits també van gaudir de les fires de Tot Sants. La canalla va poder conèixer de primera mà els oficis artesans, com és el cas de la ceràmica. El ceramista elaborava la guardiola i els més petits la decoraven posant-li unes orelles, uns ulls i un nas de porquet.