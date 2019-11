Els caus celebren la vuitena edició de la Baixada d'Andròmines

El riu Onyar de Girona va ser l'escenari ahir al matí de la vuitena edició de la Baixada d'Andròmines de les Fires de Sant Narcís, un dels esdeveniments més populars dins la programació de la Festa Major dels Quatre Rius. Organitzat pels quatre agrupaments escoltes gironins (AEiG Sant Narcís, AEiG Vista Alegre, AEiG Pare Claret i AEiG Joan Pons), enguany els més ràpids van ser els membres de l'AEiG Sant Narcís. L'activitat va començar a dos quarts de dotze del migdia. El recorregut es va iniciar dins el riu des de plaça Catalunya i va transcórrer fins al pont de Sant Feliu fins a tornar al punt de sortida.

L'activitat va ser un èxit de públic, ja que centenars de persones es van congregar a les baranes dels ponts per observar com els participants, amb andròmines tematitzades, feien el recorregut. La normativa establia que les andròmines havien de ser autoconstruïdes (no es permetien embarcacions prefabricades ni elements destinats a la flotabilitat) i tampoc es permetia l'ús d'elements publicitaris en les andròmines, així com l'ús de materials que malmetessin el medi ambient o contaminessin el riu, com el porexpan o la pintura. Aquest any, al contrari que l'any passat, el sol ha acompanyat als participants i l'activitat s'ha pogut desenvolupar sense contratemps.



Una baixada reivindicativa

Motivats per la situació política de les darreres setmanes, els organitzadors van determinar que aquest any la temàtica de les embarcacions havia de ser reivindicativa: «L'andròmina ha de ser reivindicativa; en contra del moment polític actual i de la repressió que estem vivint», van estipular els organitzadors en la pàgina oficial de l'esdeveniment. La jornada va finalitzar pels volts de quarts de dues del migdia amb la celebració d'un dinar popular gratuït per a tots els assistents i l'entrega d'un diploma per a tots els participants de la baixada.