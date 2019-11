Un final de festa amb un castell de focs intens de 15 minuts i 200 quilos de pólvora

El castell de focs que tradicionalment tanca les Fires de Sant Narcís de Girona serà curt però contundent i la intensitat anirà pujant a mesura que passin els minuts. La Pirotècnia La Valenciana és aquest any l'encarregada de posar el punt i final a la festa gironina, després de vèncer el prestigiós concurs internacional de focs d'artifici de Blanes.

L'empresa, ubicada a Llanera de Ranes, preveu un espectacle d'uns quinze minuts, avui a partir de les vuit del vespre, i ha previst gastar uns 200 quilos de pólvora. Els reponsables de la pirotècnia asseguren que serà «apoteòsic» i amb uns efectes cridaners digne del final de les Fires. «No deixarà indiferent a ningú», ho rematen.

Bilbao, Sant Sebastià, Pamplona, València o Tarragona, a més de Blanes, són ciutats amb concursos de renom i on la pirotècnia ha obtingut guardons.

Com succeeix des de fa molts anys, els petards es llançaran des del parc de les Ribes del Ter, a sota del pavelló municipal de Fontajau, però seràn visibles des de molts punts de la ciutat: la Devesa, el pont de Fontajau, les muralles, o la muntanya de Montjuïc solen ser els punts on s'hi sol acumular més gent.

És un dels actes que molts ciutadans temien per la seva suspensió quan l'Ajuntament de Girona es va plantejar anul·lar actes arran dels aldarulls per la sentència als líders indepdendentistes.

El castell de focs havia estat una de les activitats anul·lades de les Fires de fa dos anys quan es van començar a posar a la presó dirigents independentistes. Aquell cop, hi va haver multitud de queixes ciutadanes. Els veïns de Vila-roja van acabar fent un castell de focs el novembre, emprenyats, perquè la suspensió decretada per l'Ajuntament era per motius polítics. L'Ajuntament els va acabar fent per la diada de Sant Jordi.