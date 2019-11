Girona fa un balanç "positiu" d'unes Fires de Sant Narcís "diferents"

L'Ajuntament de Girona ha fet un balanç "positiu" de les Fires de Sant Narcís d'enguany tot i la cancel·lació dels concerts i les barraques a la zona de la Copa. El regidor de Cultura, Carles Ribas, ha qualificat la festa major com unes fires "diferents" per l'absència de les barraques, i ha recordat que anul·lar-les va ser una "decisió dura" pel consistori. Ribas s'ha mostrat satisfet de l'afluència de gent en els concerts del Parc del Migdia i ha apuntat que estudiaran si l'any que ve recuperen aquest espai com un escenari complementari als de la Copa, Sant Fèlix i l'envelat. De la mateixa manera, el regidor de Cultura ha agraït "el comportament excels" dels 'botellons' que reivindicatius per la falta de barraques.