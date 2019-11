El vent fa caure un arbre de grans dimensions sobre un edifici a Vista Alegre

Un arbre de grans dimensions ha caigut sobre un edifici al Passatge Picapedrers del barri de Vista Alegre. L'associació de veïns explica que el vent ha tombat l'arbre, que "ja estava fotut". També expliquen que no hi ha hagut cap ferit, que no ocupa la via pública i que es procedirà a retirar-lo amb normalitat.





Els bombers treballen al C. Vista Alegre / passatge Picapedrers, on el vent ha tombat un arbre de grans dimensions. Afortunadament, sembla que ningú ha pres mal. pic.twitter.com/IiWyWObTgC — AAVV Vista Alegre - Carme (@AAVV_Vista_Car) November 3, 2019