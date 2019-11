Bars, restaurants i discoteques facturen fins a un 200% més que les Fires de Girona de l'any passat

El fet de que aquest any no hi hagi hagut les "barraques" de la Copa de les Fires de Girona ha provocat una major afluència de públic als bars, restaurants i locals d'oci nocturn de la ciutat. Així ho assegura la Fecasarm en un comunicat. Una tendència que ja va avançar Diari de Girona.

Aquest increment s'ha notat especialment entre les dotze de la nit i les quatre de la matinada i, per tant, les activitats que més han notat l'increment respecte d'altres anys han estat els bars i els bars musicals de la zona centre i barri vell amb un increment de fins a un 200% de facturació respecte de l'any passat arribant gairebé tots al 100% durant les nits que han coincidit amb vigilia de festiu.

Les discoteques també han assolit el 100% d'ocupació i han experimentat llargues cues de gent als seus accessos ja que s'han omplert abans del que es habitual assolint aquests locals un increment d'aproximadament un 100% més de facturació respecte de l'any passat.

Els restaurants de la ciutat, especialment aquells del centre, eixample i barri vell també han notat un important increment de clientela, principalment de sopars de grups i la gran majoria han tingut un ple absolut durant totes les vigílies de festiu, fins i tot a les terrasses degut a la climatologia favorable especialment durant el primer cap de setmana. Aquest increment de clientela als restaurants també ha vingut provocada pel fet de que al no haver-hi barraques, que també oferien menjar, el públic ha optat per buscar bars i restaurants de la ciutat o bé menjar als establiments de les fires. Els restaurants han experimentat un increment d'afluència de públic i de facturació de prop d'un 100% ja que hi ha hagut més afluència de públic i han realitzat més torns de servei tant començant abans com servint fins més tard.



Valoració molt positiva del sector



D'altra banda, aquest passat cap de setmana ha finalitzat la 14a edició de la campanya de civisme nocturn "Viu les fires amb SantNarcivisme" i que s'ha executat a la ciutat de Girona durant 6 nits amb motiu de les fires, amb l'objectiu de millorar la convivència nocturna coincidint amb les dates de més afluència de públic.

La campanya ha estat un èxit atès que ha impactat sobre més de 15.000 persones i prop de 500 usuaris s'han fotografiat amb els promotors cívics i el mim de la campanya. Aquestes fotografies es podran veure a partir de demà dia 5 de novembre a la pàgina de facebook de la Fecasarm i, entre aquelles persones que les comparteixin o bé s'hi etiquetin es sortejaran 7 sopars per a 2 persones i 14 consumicions. La campanya d'enguany ha vingut marcada per un major impacte sobre el nombre de públic dels locals d'oci nocturn ja que aquests estaven més plens que d'altres anys degut a que enguany no hi havia l'oferta de barraques.

Joaquim Boadas de Quintana, secretari general de la Fecasarm ha volgut destacar la importancia de portar a terme campanyes de concienciació per fomentar la convivència nocturna i ha reclamat que es facin de manera més frequent en el temps. També s'ha referit als bons resultats obtinguts pels locals de restauració i oci nocturn "ja que aquest increment de facturació anirà molt bé als locals per afrontar els propers 2 mesos fins arribar a nadal i cap d'any".

El dirigent patronal també ha destacat que "a aquest increment de facturació global d'un 200% més que l'any passat també cal sumar-li el fet que el dissabte passat hi hagués el canvi d'hora ja que això va possibilitar que els bars, bars musicals i discoteques treballéssin una hora més a ple rendiment així com també que durant totes les nits de fires hagin pogut gaudir d'una ampliació horària d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya".