Davant de crits de "botiflers", "ja n'hi ha prou de pactar, es hora de lluitar", "ERC i PDeCat, la paciència s'ha acabat" i "obriu les presons", han sortit dirigents com Sergi Sabrià, David Mascort, Laia Canyigueral i Quim Ayats a parlar amb ells, però com que l'escridassava continuava, els dirigents republicans han cridat proclames de llibertat i han tornat a entrar. Dirigents com Gabriel Rufian i Roger Torrent han marxat per una altra porta.