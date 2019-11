Les Fires s'acomiaden amb els tradicionals focs artificials

Una gran varietat de llums, colors i ritmes estridents va anar intensificant-se amb el pas dels minuts per acomiadar les Fires de Sant Narcís. El castell de focs artificials es va poder veure des de diversos punts de la ciutat a partir de les vuit del vespre, essent sempre els espais més concorreguts la Devesa, el pont de Fontajau, les muralles o la muntanya de Montjuïc.

La Pirotècnia La Valenciana de Llanera de Ranes, l'empresa guanyadora del prestigiós Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava-Vila de Blanes el juliol passat, va ser l'encarregada de cloure la festa major gironina. Tal com havien avançat els valencians, avalats per altres guardons de renom en el món pirotècnic, va ser un punt final «curt, però contundent, amb efectes cridaners i espectaculars dignes d'un tancament de Fires». Amb 15 minuts d'espectacle es van fer servir 200 quilos de pólvora a partir d'elements digitals, confeccionant el mateix castell de focs amb què van guanyar el concurs blanenc i convertint una altra vegada l'espectacle en «apoteòsic».

Com és habitual des de fa anys, la zona de llançament dels coets i petards va ser el parc de les Ribes del Ter, a sota del pavelló municipal de Fontajau, per això aquesta zona sol acumular més gent, exceptuant els miradors de la part alta de la ciutat. Entre algunes de les figures que es van poder veure durant l'exhibició hi van haver les típiques palmeres daurades que s'esvaeixen amb l'efecte del flaix, les cortines intermitents blanques i roses, els troncs de color saule que s'enfilen fins al cel, cors, estrelles i caragols. Colors intensos, llums cegadores i un gran esclat de trons ensordidors van protagonitzar la traca final del xou que va fer tremolar les branques dels plataners de la Devesa.

El castell de focs es va suspendre ara fa dos anys per l'empresonament de dirigents independentistes, però aquest any es va mantenir tot i la publicació de la «sentència del procés».