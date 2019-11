Els gegants es retroben però la pluja espatlla la cercavila

Com ja és tradició, els gegants van deixar la seva petjada a Girona en l'últim dia de les Fires de Sant Narcís. La celebració de la 38a Trobada de gegants i bestiari de Girona, organitzada per la Colla Gegantera Fal·lera Gironina, va reunir ahir 25 colles de gegants i centenars d'acompanyants amb paraigües al parc del Migdia des de les deu del matí. Aquest any, però, la petjada dels gegants va tenir menys impacte que en ocasions anteriors, ja que la posterior cercavila pels carrers de la ciutat es va suspendre com a conseqüència del mal temps.

Després de la plantada de gegants, estava prevista a les 11.30 hores la tradicional cercavila des del parc fins a la plaça de Calvet i Rubalcaba, tot passant pel carrer d'Oriol Martorell i Codina, el carrer Migdia i el carrer d'Ultònia. La passejada es va haver de suspendre perquè, precisament quan s'havia de donar el tret de sortida, van començar a caure quatre gotes que es van convertir ràpidament en un xàfec insistent.

Fal·lera Gironina va fer un comunicat a través dels seus perfils a les xarxes socials anunciant la cancel·lació de l'acte: «Queda anul·lada la 38a Trobada de gegants i bestiari de Girona. Degut a la pluja que cau ara mateix a Girona ens veiem amb l'obligació d'anul·lar la Trobada. Moltes gràcies a totes les colles que heu vingut d'arreu de Catalunya i a tots els conciutadans que us heu apropat a l'inici. Disculpeu les molèsties», informava la publicació a Facebook, que anava acompanyada d'una imatge grisa amb els gegants Carlemany i Anna Gironella (que van estrenar vestits el passat 25 d'octubre) envoltats de paraigües.

Tot i això, el xàfec també va passar ràpidament i al cap d'una estona ja no plovia, però l'acte ja s'havia suspès i tots els participants havien marxat, fet que no va permetre reprendre la cercavila a posteriori. Amb tot, la jornada popular es va completar amb uns quants balls al ritme de les gralles al mateix parc fins que les gotes van acabar de fer fora a tots els assistents.



Les colles i els capgrossos

En total, van ser 25 colles geganteres d'arreu de Catalunya, amb especial presència de les de comarques gironines, les que van participar en la Trobada d'enguany. Entre totes elles es trobaven la Colla Gegantons de Girona, els Amics dels Gegants de Salt, els de Sarrià de Ter, els de Matadepera, els Grallers d'Espolla, la Colla Gegantera d'Arenys de Mar, el Lleó i la Mulassa de Barcelona -més coneguts com els Gegants del Pi-, la Colla Gegantera de les Borges Blanques, la de Campllong, la de Cassà de la Selva, la de Celrà, la del Drac del Poblenou, la de Reus, la de Santa Eugènia i la de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai.

Evidentment, tampoc es van perdre la plantada els 12 capgrossos de Girona: l'Esquivamosques, el Ciutadà, la Beneta de la Força, el Merdisser, la Marieta de les Cols, el Mercader, l'Argentera, el Ballester, la Pericota, el Fraret, l'Avi Tata i la Nena.

La trobada gironina sol ser una de les més grans, ja que a les festes majors dels pobles acostumen a ser un màxim de sis o set colles en total.