Mig miler de persones cremen fotografies de Felip VI a Girona

Mig miler de persones s'han concentrat a la plaça U d'Octubre de Girona i han cremat fotografies de Felip VI cap per avall per protestar contra la presència del monarca a Catalunya. Els concentrats han cridat consignes com "Els borbons als taurons" o "Si el rei vol corona, corona li darem; que vingui a Girona i el coll li tallarem".

Durant la protesta, s'ha llegit un manifest dient que el rei s'ha "amagat com un escarabat" per venir a presidir "la cerimònia de la vergonya", en referència a l'entrega dels premis anuals de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). Després, uns 150 manifestants han anat fins a l'Auditori de Girona, on ERC hi celebrava l'acte central de campanya a la demarcació, i han escridassat els polítics i assistents.