Repinten el pas de vianants de la diversitat de Girona

Les entitats LGTBI de Girona han organitzat aquest cap de setmana la repintada del pas de vianants de la diversitat LGTBI a la Plaça Independència de Girona.

Les entitats han convidat a tothom que vulgui, a pintar el pas de vianants, la repintada s'ha fet en un ambient festiu i s'ha compaginat amb un vermut popular.

Al finalitzar l'acte, Rosa Vilaseca del Grup de Lesbianes de Girona ha fet un petit parlament en nom de totes les entitats, on s'ha remarcat la necessitat de continuar fent actes com aquest, que reafirmen la visibilitat dels col·lectius LGTBI, també ha recordat la necessitat de continuar defensant els drets i les llibertat conquerides i lluitar per fer desaparèixer l'LGTBIfòbia de la societat. En especial ha fet esment de les intencions d'algunes corrents polítiques de tornar a l'armari a les persones dels col·lectius LGTBI.