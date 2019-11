Salt celebra la segona edició de la Factoria Creativa

Salt serà la seu aquesta setmana de la segona edició de la Factoria Creativa, un esdeveniment que es va posar en marxa l'any passat amb l'objectiu de donar a conèixer l'activitat que es duu a terme a la Factoria Cultural Coma Cros. Les jornades se celebraran entre el divendres 8 i el dissabte 9 de novembre.

Durant dos dies, la Coma Cros organitzarà més de 20 activitats i tallers pràctics on hi col·laboraran les entitats amb seu a l'equipament o qui hi desenvolupen activitats. S'hi podran trobar, per exemple, des d'espectacles musicals, a tallers de cinema o circ, introduccions al món casteller o jornades creatives.

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Salt, Núria Heras, valora molt positivament que la Factoria Creativa es consolidi amb una segona edició i convida tothom a participar en les jornades. "Hi ha activitats i tallers pràctics de tot tipus i per a totes les edats, un programa que permet donar a conèixer l'activitat que diàriament es pot gaudir a la Coma Cros i que demostren la bona salut social i cultural de Salt", explica Heras.



Activitats per a tots els públics

La Factoria Creativa obrirà les portes el divendres 8 de novembre, a dos quarts de deu del matí, amb una activitat creativa organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Viver d'Empreses. En total, hi ha programades fins a 23 activitats que finalitzaran el dissabte 9 de novembre a les vuit del vespre amb Contes Abans de Nadal, organitzat pel Safareig Teatre.

Totes les activitats es duran a terme a les instal·lacions de la Coma Cros o al seu entorn, com per exemple, la plaça 1 d'octubre.