Encasten un vehicle contra el Media Markt de Girona per robar-hi i marxen sense botí

Un grup de lladres va intentar entrar a robar aquest diumenge a la nit a la botiga d'electrònica Media Markt del Mas Gri de Girona i ho va fer amb un sistema que no és gaire freqüent a la província: amb el mètode de l'encastament. Els Mossos d'Esquadra investiguen la temptativa de robatori.

Van agafar un vehicle i el van intentar fer xocar contra tota la vidriera. Com que l'establiment té pilones a un metre de l'entrada i veient que el vehicle no les podria superar, haurien optat per agafar carros de la compra d'un altre establiment de la mateixa zona i els van col·locar davant del para-xocs del vehicle. Els van empènyer a gran velocitat amb el cotxe i van acabar trencant els vidres.

Això va permetre que poguessin trencar-los però no accedir directament a l'establiment comercial, que compta amb una persiana. Finalment, els lladres van haver de fugir cames ajudeu-me en ser descoberts. El vehicle utilitzat va quedar al lloc, inutilitzat, i les restes ahir al matí encara es podien veure per terra a davant de la botiga. Hi havia restes de para-xocs i llums. També hi havia un vigilant de seguretat als accessos de la zona d'aparcament.

Aquests fets van succeir pels volts de les onze de la nit del diumenge i testimonis van relatar a la policia que haurien vist més de mitja dotzena de persones que anaven en una furgoneta -que podria ser robada el mateix dia a la ciutat- i un cop realitzada l'acció criminal van fugir ràpidament d'aquest punt. La zona és a prop de les principals vies de comunicació: l'autopista i l'A-2. Arran de l'intent de robatori, es va desplegar un dispositiu policial a les entrades i sortides de la ciutat. En tancar aquesta edició, els Mossos d'Esquadra no havien detingut ningú.

Aquest no és el primer cop que hi hauria hagut un intent de robatori d'aquestes característiques en aquest establiment, segons ha pogut confirmar Diari de Girona. L'altra vegada sí que es van endur un botí.