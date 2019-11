Reclamen millores en la mobilitat i la neteja al barri de la Rasa de Sarrià

Una quarantena de veïns van assistir a la reunió de barri convocada per l'Ajuntament de Sarrià de Ter al local social. Pel consistori hi va ser present l'alcalde Narcís Fajula, la regidora de barri Raquel Sala, la regidora de govern Encarna Jiménez i el regidor de govern Jordi Estefanell.

L'Ajuntament va informar de la implantació de la recollida selectiva porta a porta, del pla de mobilitat que també es farà efectiu l'any vinent, de la substitució per llums LED i de la nova ordenança de guals. També de la creació de les noves Taules Mediambientals.

Per part dels veïns va haver-hi una queixa de la línia d'autobús L6, una que deia que hi havia gent d'altres barris que portaven mobles matalassos, una sol·licitud de més freqüencia per part de l'empresa que fa la neteja, netjar els embornals dos cops l'any, que s'estudiï baixar la velocitat del carrer Pla de Dalt i poder treure les parabòliques dels balcons.