Vídeo: Joves de Girona reclamen a ritme de Hip-Hop combatre les pors i prejudicis cap a altres cultures i races

Un grup de joves de Plataforma d'Educació Social Salesians Sant Jordi - PES Girona i els seu equip d'educadors han treballat conjuntament, a ritme de Hip-Hop, amb el videoclip "Tot ho podem canviar". Reivindiquen igualtat i dignitat per a tothom i acabar amb les pors i prejudicis cap a altres cultures i races.

"Tot ho podem canviar" s'emmarca en el context del projecte Neu, un projecte socioeducatiu de sensibilització sobre la diversitat i la realitat intercultural, desenvolupat per Salesians Sant Jordi en diferents ciutats. El projecte té com a finalitat conscienciar les comunitats de referència, i especialment a joves, sobre la riquesa d'una societat diversa i plural.



Procés creatiu del videoclip

En les primeres assemblees el grup de joves es va mostrar molt motivat i van creure que un dels mitjans més oportuns per arribar a la gent era crear un tema de Hip-Hop. Entenien el Hip-Hop com una eina reivindicativa que al llarg de la seva història ha servit per fer una crítica a tot allò que no agrada de la societat i del sistema.



Un cop clar que l'objectiu era un tema i videoclip de Hip-Hop, l'equip educatiu va començar a buscar diferents associacions i col·laboradors amb les quals treballar conjuntament.

Amb la col·laboració amb l'associació Heal, que promou l'educació artística i en valors a través del hip-hop, es van fer diversos tallers. En un es va crear la base del tema tenint en compte els gustos i preferències dels joves. En un altre es va treballar en la lletra del tema, que també va ser creada pels joves.

Els joves s'expressen en català, castellà, francès i àrab i el vídeo s'ha transcrit, traduït i subtitulat per a mostrar la importància de la riquesa cultural que s'aporta des de les diferents llengües i cultures.

Per a l'enregistrament de l'àudio es van utilitzar les instal·lacions de l'Espai Marfà, amb tres tècnics de so i dues col·laboradores, que van ser els professionals que van fer els tallers anteriors.

El videoclip es va gravar en dues sessions, comptant amb la col·laboració desinteressada d'un estudiant de l'Escola Universitària Eram. Les diferents localitzacions on es va gravar el videoclip són en els dos barris on es desenvolupa el projecte, Can Gibert del Pla i Santa Eugènia.

La gravació i edició ha comptat amb la col·laboració d'Ames Films.