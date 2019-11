Desena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" de Girona

La desena edició del cicle de tallers de mobilitat internacional "El Rodamón" eixampla la seva programació i oferirà un total de 13 activitats destinades a informar el jovent sobre experiències a l'estranger per treballar, estudiar, fer un voluntariat o millorar el seu coneixement d'idiomes. A més, aquest any la iniciativa s'adaptarà per primera vegada al curs escolar i començarà aquest dijous, dia 7 de novembre, en comptes de fer-ho el mes de febrer com era habitual.

El cicle s'allargarà fins al juny i tancarà el dia 18 amb la segona edició del Rodamons Fest, un festival multicultural en un espai únic i amb un enfocament divertit i festiu, que té per objectiu crear xarxa entre aquelles persones que han fet estades a l'estranger i les que tenen ganes de fer-ho.

Pel que fa al contingut de les propostes, la desena edició d'"El Rodamón" destacarà per la seva singularitat a l'hora de parlar sobre diferents alternatives de mobilitat. Durant vuit mesos, es donaran a conèixer noves formes de viatjar més enllà de les convencionals per obrir mirades i oferir nous recursos, i també s'oferiran xerrades sobre viatges amb veler o rutes sobre quatre rodes, es projectarà el documental "Ladack: les portes del cel", o fins i tot, es farà un taller d'escriptura per conèixer-se a un mateix després d'haver viatjat.

A banda, el cicle oferirà un taller per preparar una entrevista en anglès i conferències sobre la descoberta del món. D'una banda, els nois i noies joves podran descobrir oportunitats per marxar a través d'iniciatives solidàries, per fer-ho essent menors d'edat o amb pocs diners. De l'altra, hi haurà xerrades especialitzades en determinats països, concretament es parlarà sobre experiències i opcions per viatjar a Cuba, Colòmbia, Nova Zelanda, Xina i, en general, el sud-est asiàtic.

Totes les propostes aniran a càrrec de persones conferenciants, organitzacions o entitats del país d'origen, i de jovent que relatarà la seva pròpia experiència. Les activitats seran gratuïtes i amb inscripció prèvia a través del web de l'Estació Jove.