Moltes deixalles encara per recollir a la zona d'atraccions de la Devesa

Encara hi ha alguns firaires desmuntant les atraccions i recollint les caravanes però ara mateix l'interior de les illes de plàtans de la Devesa acumulen multitud de deixalles. Papers, cables, bosses plenes d'objectes de tota mena, mangueres, ampolles de plàstic, llaunes, pots de maionesa, caixes de plàstic plenes de pedres (que per exemple es podrien haver fet servir per falcar les caravanes), algun excrement amb el paper higiènic al costat o fustes tocant els arbres són algunes de les restes de brossa visibles, a més a més d'algun cotxet de la compra carregat d'escombraries. També hi ha algunes paperes a l'entorn dels jardins de la Devesa que estan envoltades de muntanyes de deixalles.

Tot això, mentre la vida segueix al parc. La gent continua passejant els gossos enmig dels firaires que encara desmunten les parades, passa algun corredor i ahir es va fer el mercat dels marxants. Queden per desmuntar sobretot atraccions de la zona d'adults, algunes de les quals eren molt voluminoses. Ahir a la tarda encara es podia veure el cercle de la nòria.

A la part de fires infantils ja pràcticament no hi ha cap atracció i l'espai està bastant net. Molts firaires han marxat, però encara en queden bastants. Els que ja no hi són ja tenen previst ser en alguna altra festa major.

Aquest any, com l'any passat, els firaires només podien tenir un vehicle a l'interior del parc. Normalment una caravana. A diferència de l'any passat, l'Ajuntament havia contractat un servei de vigilància privat que controlava l'accés de tots i cada un dels vehicles a totes hores per impedir entrades de cotxes, camions o altres mitjans no autoritzats. El president de l'Associació de Firaires de les comarques gironines, Joan Bagó, explica que voldrien també el permís d'un vehicle per cada atracció. Un cotxe que els permetés, per exemple, fer desplaçaments.

Mentrestant, el solar preparat per a la resta de caravanes dels firaires ja està totalment lliure de vehicles. El terreny és novament una parcel·la adequada a aquest tipus de vehicles i que durant l'any també compleix aquesta funció, al Pla de Baix Domeny. Per ara, però, encara hi ha un cartell que indica que està reservat per als firaires fins aquest diumenge.

Tot plegat, en unes Fires que, segons els firaires, no han estat les millors dels darrers anys pel que fa a recaptació -sobretot les atraccions per a adults i els punts de venda de menjar-, per la suspensió de les barraques i els concerts de La Copa i pel «clima polític», segons van assenyalar.