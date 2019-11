El PSC de Girona demana millores en l'aplicació de la Renda Mínima

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha mostrat la seva preocupació per la deficient aplicació de la Renda Mínima Garantida (RMG) i l'elevat percentatge de denegacions d'aquesta renda que estan afectant a ciutadans en situacions econòmiques molt complicades.

Davant d'això, el grup socialista ha presentat una moció en què proposa exigir les dades d'implantació de la Llei de Renda Mínima de forma territorialitzada, oferir suport municipal per presentar una reclamació a les persones sol·licitants a les quals no se'ls hagin concretat les causes de la denegació i donar suport a les mesures que demana la Comissió d'entitats Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

En la moció, el PSC explica que en el darrer trimestre de 2018, coincidint amb el primer any d'aplicació de la Llei, la Conselleria va fer arribar a la Mesa del Parlament un informe sobre l'aplicació i efectivitat de la RMC, «que posava de manifest que el nombre de beneficiaris havia disminuït (passant de 26.130 persones amb la Renda Mínima d'Inserció (RMI) el 2017 a 25.510 amb l'RMC el 2018) i que hi havia una manca total de transparència a l'hora de donar les dades de sol·licituds aprovades o rebutjades, noves sol·licituds i dades territorialitzades».

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha explicat que en el segon any d'aplicació de la Llei «la implementació ha anat acompanyada de denegacions massives, injustificades i abusives». «En aquests dos anys s'han presentat 133.746 sol·licituds amb un 84,2% de denegacions. A més, s'han extingit o suspès nombroses prestacions d'antics beneficiaris del PIRMI (unes 13.000 en total). Sabent que el 12% de les sol·licituds són de comarques gironines, molt per sobre de Tarragona o Lleida, podríem aproximar que s'han produït 13.513 denegacions a la nostra demarcació», ha afegit. A més, el text planteja que una de les proves de l'incompliment de la Llei i de la limitació de les aprovacions en funció de la disponibilitat pressupostària és l'increment de persones en situació de pobresa severa, que han passat de 380.000 el 2017 a 494.000 el 2018, així com les informacions periodístiques que parlaven de denegació de l'RMC a persones sense llar i dones que havien patit maltractament per no haver pogut acreditar el seu domicili.

La moció també fa una referència a les alertes dels treballadors socials gironins, que han advertit «de l'excessiva burocràcia i lentitud del procés per aconseguir l'RGC». A la vegada, recull les peticions que la Comissió d'entitats Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va fer arribar al Parlament.