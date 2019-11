Consulta els projectes de cada barri als pressupostos participats de Girona

La consulta dels pressupostos participats dels barris de Girona d'aquest any començarà el dilluns 18 de novembre i es tancarà el dilluns 2 de desembre a les dotze de la nit. La votació serà, un any més, exclusivament electrònica i la ciutadania podrà escollir la proposta que més li agradi a través d'un portal al qual s'accedirà des del web de la consulta.

Enguany són 90 les propostes que van a consulta per als 30 barris en què es divideix la ciutat, de les quals més de 60 depenen dels serveis d'Urbanisme o de Mobilitat i Via Pública. La resta es reparteixen entre els serveis de Sostenibilitat, Participació, Serveis Socials, Policia Municipal, Esports, Cultura i Comunicació. Inicialment, s'havien fet 300 propostes, de les quals, 90 són les que al final aniran a votació. L'any passat, també es podien votar 90 propostes.

"Des de l'Ajuntament de Girona, volem fer una crida a la ciutadania gironina a participar en la consulta dels pressupostos participats d'aquest any perquè creiem fermament en la participació com a eina per fer més democràtica la vida en societat, especialment en les ciutats, que és on hi ha el contacte més directe entre els veïns i veïnes i els responsables polítics", ha remarcat el regidor de Sostenibilitat i Participació de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Per barris, aquests són els projectes per cada barri que es podran votar:

BARRI VELL

Quantitat disponible 79.885,01 €

Projecte de dinamització del Barri Vell 9.000,00 €

Projecte de mediació per alBarri Vell 24.200,00 €

Zona verda d'aparcament a carrer Calderers, la Barca, plaça de Sant Feliu, plaça de Sant Pere, pujada del Rei Martí, carrer de Jaume Pons i Martí 9.014,50 €

CAMPDORÀ

Quantitat disponible 63.962,47 €

Cobert a l'espai del davant de les antigues escoles 70.000 €

Modificació de la tanca a l'entrada de les antigues escoles 20.695,47 €

Instal·lació d'una vela per la festa major del barri de Campdorà 3.267,00€

CAN GIBERT DEL PLA

Quantitat disponible 50.697,54 €

Millora del camí de salut de la riera Marroc 18.145,16 €

Projecte comunitari integral dels barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 6.680,00 €

CARME - VISTA ALEGRE

Quantitat disponible 79.526,77 €

Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments 12.500,00 €

Divisió interior del local social de l'associació de veïns per a ús simultani de les dues plantes 32.000,00 €

Millora de la vialitat al carrer de les Enderrocades, tram 2 30.000,00 €

Redacció d'un catàleg de protecció dels edificis tradicionals del barri de Vista Alegre 6.500,00 €

DEVESA – GÜELL

Quantitat disponible 41.239,26 €

Pla de dinamització del barri de la Devesa 24.000,00 €

Pavimentació, instal·lació elèctrica i il·luminació del cobert de la plaça de Miquel de Palol 11.491,76 €

Senyalització Devesa 5.747,50 €

DOMENY - TAIALÀ

Quantitat disponible 51.225,4 €

Eliminació de les barreres arquitectòniques en els passos de vianants dels carrers Himalàia, Everest i Aneto 24.200,00 €

Eliminació de les barreres arquitectòniques en els passos de vianants dels carrers Teide, Alfred Nobel i Roques Altes 24.200,00 €

Pavimentació de la zona de davant dels habitatges de la carretera de Sant Gregori núm. 140, 142 i 144 14.520,00 €

EIXAMPLE

Quantitat disponible 88.925,15 €

Projecte de dinamització del barri de l'Eixample 29.736,95 €

Remodelació del jardí del carrer de Francesc Ciurana amb carrer de la Creu 53.138,20 €

Detectors de nivell sonor al carrer de Josep Maluquer Salvador 6.050,00 €

FIGUEROLA - BONASTRUC

Quantitat disponible 43.181,65 €

Reforma d'una banda del carrer de Figuerola, entre l'avinguda de Ramon Folch i carrer de Bonastruc de Porta - Fase 1 49.400,00 €

FONTAJAU

Quantitat disponible 50.712,31 €

Instal·lació alarma i càmera de seguretat a la guingueta 2.200,00 €

Parc infantil a la plaça de Miquel Martí i Pol 28.000,00 €

FONT DE LA PÓLVORA

Quantitat disponible 39.313,04 €

Millora del drenatge urbà a la plaça del Llimoner11.377,30 €

Acabar la vorera de l'avinguda de Font de la Pólvora fins al carrer de la Mimosa 26.000,00 €

Arranjament de la zona d'aparcaments del carrer del Roure 12.360,00 €

GERMANS SÀBAT

Quantitat disponible 35.464,7 €

Aparcament entre els carrers de Joan Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès 45.000,00 €

Aportació per a activitats de lleure d'estiu al barri de Germans Sàbat 1.5000,00 €

GRUP SANT DANIEL

Quantitat disponible 91.434,31 €

Renovació del parc infantil 34.400,00 €

Arranjament del terra i la tanca de la pista de petanca 14.520,00 €

Arranjament de la pista esportiva 37.500,00 €

MAS CATOFA

Quantitat disponible 52.428,96 €

Rebaix de la vorera a la cantonada del carrer de Mas Catofa amb el carrer de la Modeguera Gran 18.775,00 €

Instal·lació de coixins berlinesos 3.800,00 €

Continuació de la tanca rústica a la Riera Bullidors del carrer de la Modeguera Gran 6.390,00 €

Construcció del tram de vorera del carrer de la Modeguera Gran 2.800,00 €

Aportacio solidària al barri de Germans Sàbat per a l'aparcament entre els carrers de Joan Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès amb enllumenat 45.000,00 €

MAS RAMADA

Quantitat disponible 107.203,64€

Redacció del projecte d'ordenació dels espais lliures del barri de Mas Ramada i execució d'una primera fase 70.000,00 €

Aportació econòmica al projecte de l'Escola Esportiva Girona Est 5.000,00 €

Reconstrucció d'una rotonda al carrer del Barranc amb el carrer del Riu Guadiana 32.000,00 €

MERCADAL

Quantitat disponible 37.339,66€

Pla de dinamització del barri del Mercadal15.000,00€

Redacció del projecte d'estudi i redisseny de la plaça de l'U d'octubre de 2017 22.339,66€

MONTILIVI - LA CREUETA

Quantitat disponible 49.342,84€

Pavimentació de voreres i reparació de l'asfalt al carrer del Puigsacalm 6.000,00€

Construcció de la vorera entre l'aparcament del CAP i l'aparcament de l'antiga petanca13.000,00 €

Millora i adequació del local social del barri de Montilivi 30.000,00 €

Redacció del projecte d'arranjament de la zona verda de l'avinguda de Lluís Pericot 6.000,00 €

MONTJUÏC

Quantitat disponible 36.083, 27€

Arranjament de la vorera del carrer del Camp d' Or dels números 16 al 20 24.750,00€

Construcció de voreres davant de l'escola de Montjuïc 34.600,00€

Instal·lació de cartells informatius sobre la història del Castell de Montjuïc 36.083,27€

PALAU SACOSTA - AVELLANEDA - MAS XIRGU

Quantitat disponible 80.235,21€

Condicionament de l'exterior del local social de Palau-sacosta 15.000,00 €

Aportació econòmica per a la redacció de l'estudi i l'execució d'una primera fase de les obres per al pas de les persones des del carrer del Ros de Palau fins al carrer dels Sarriera 42.000,00 €

Aportació econòmica per al projecte de senyalització dels punts d'accés a Palau-sacosta 8.000,00 €

Tancament del parc infantil del costat del carrer de les Illes Balears 4.235,00€

Aportació econòmica per a l'arranjament d'una part de la vorera del carrer del Camí Vell de Fornells, entre el carrer del Mas Figueres i la pujada de la Creu de Palau 11.500,00 €

PEDRERES - FORA MURALLA

Quantitat disponible 61.292,19 €

Millora de l'enllumenat de la rampa d'accés als jardins de la Muralla 14.000,00 €

Estudi de solucions tècniques per evitar les relliscades a la pujada de les Pedreres i aportació econòmica per a l'execució dels trams considerats més urgents 20.000,00 €

Aportació econòmica per a l'ascensor panoràmic dels jardins de la Infància als jardins de la Muralla 27.292,19€

PEDRET

Quantitat disponible 41.855,20 €

Estudi de mobilitat i redacció d'un projecte sobre les mesures per reduir la velocitat al carrer de Palamós i al carrer de Palafrugell 16.335,00€

Pavimentació de la zona enjardinada de davant dels números 2, 4, 6 i 8 de la ronda de Pedret 34.000,00 €

Recuperació de l'antic embarcador de Pedret 4.916,54 €

PONT MAJOR

Quantitat disponible 36.318,69 €

Construcció d'una vorera en el tram comprès entre el carrer de les Illes Filipines i les destil·leries Vich (Can Catà) 35.000,00 €

Camí pavimentat des del carrer de Portlligat fins a l'entrada del Pavelló Municipal d'Esports del Pont Major 10.500,00 €

Millora de la pista de bàsquet del Pont Major 11.950,00 €

PUJADA A LA TORRASSA

Quantitat disponible 48.667,23 €

Millora del paviment des del número 8 fins al número 13 de la pujada a la Torrassa14.000,00 €

Millora del paviment de la pujada a la Torrassa a partir del número 37 i fins a la pista de bàsquet 26.700,00 €

Arranjament del mur de la pista del barri de Pujada a la Torrassa 13.500,00€

Millora del drenatge urbà del carrer d'Ignasi Iglésies 36.654,66 €

SANT NARCÍS

Quantitat disponible 65.722,00 €

Finalització de les obres al parc de la Comtessa Ermessenda 45.500,00 €

Renovació de la plaça de Madrid 29.040,00 €

Redacció del projecte i aportació econòmica per a l'execució de la primera fase de rehabilitació de la plaça ubicada entre el carrer de Narcís Xifra i Masmitjà, l'avinguda de la Hispanitat i el carrer de la Mare de Déu del Mont 20.000,00 €

Instal·lació d'un parc de cal·listènia al barri de Sant Narcís 15.500,00 €

SANT PONÇ

Quantitat disponible 48.988,55 €

Pla de dinamització del barri de Sant Ponç 23.040,00 €

Aportació ecònomica per a l'adequació del parc del carrer de Pep Colomer i Martí 25.948,55

SANTA EUGÈNIA

Quantitat disponible 56.248,82 €

Estudi del projecte de la Frontissa de Santa Eugènia de Ter 13.000,00 €

Millora de l'enllumenat d'accés a la passera del rec Monar pel carrer de Joan Masó i Valentí 3.600,00 €

Augment de la il·luminació a l'encreuament entre el carrer del Costabona i el carrer de les Agudes 1.800,00 €

Aportació econòmica per al projecte de viatges culturals de l'Associació de la Gent Gran del barri de Santa Eugènia del Ter 2.250,00 €

Projecte comunitari integral de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 32.518,96 €

TORRE GIRONELLA

Quantitat disponible 49.356,71 €

Ampliació de l'aparcament de darrere del local social del barri de Torre Gironella 20.000,00 €

Aportació econòmica per al projecte de l'accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i de Torre Gironella 29.356,71 €

TORRES DE TAIALÀ

Quantitat disponible 39.322,37 €

Instal·lació de diferents estructures de barres de gimnàstica a la cantonada del carrer de la Riera Rimau i el carrer de la Torre de Taialà 12.500,00 €

Rebaix de les voreres a la cantonada del carrer de la Riera Rimau i el carrer de la Torre de Taialà 32.500,00 €

VALL DE SANT DANIEL

Quantitat disponible 49.066,59 €

Instal·lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la festa major de la Vall de Sant Daniel 3.932,50 €

Substitució de l'equipament de parc de salut per jocs infantils al pati de les Antigues Escoles de la Vall de Sant Daniel 18.000,00 €

Substitució dels fanals solars del carrer del Tambor Ansó 21.500,00 €

VILA-ROJA

Quantitat disponible 46.835,21 €

Ampliació de la vorera i reordenació de l'espai de contenidors de la pujada del Primer de Maig 32.000,00 €

Adequació de la illeta que hi ha al carrer de la Planura número 1 perquè l'autobús pugui circular correctament sense envair les voreres 27.225,00 €

Redacció del projecte de renovació de la plaça de Girona 10.500,00 €