Les defenses dels joves empresonats pels aldarulls a Girona demanen la llibertat

Les defenses de dos dels joves empresonats durant els aldarulls de Girona en les protestes per la sentència del procés han demanat a l'Audiència que els posi en llibertat. En una vista que s'ha celebrat aquest dijous sense els presos, els advocats han desgranat els motius pels quals consideren que es tracta d'una mesura "desproporcionada". Per això, reclamen a la Secció Tercera que deixi en llibertat als dos nois i que aposti per mesures "menys lesives" com la retirada del passaport, la prohibició a anar a manifestacions o l'obligació d'haver d'anar a signar cada quinze dies als jutjats. Els Mossos van detenir els acusats el passat dimarts 15 d'octubre i el jutjat de guàrdia de Girona va decretar-ne l'ingrés a presó l'endemà.

Durant la vista a la Secció Tercera, els lletrats dels dos joves han argumentat que sí que existeix arrelament, ja que un d'ells està empadronat a Girona i l'altre viu en un pis del Departament d'Afers Socials i Família amb altres extutelats. A més, tots dos estan en programes de formació de la Generalitat i per això cobren una prestació econòmica. D'aquesta manera pretenen fer veure al tribunal que no hi ha risc de fugida i tampoc de reiteració delictiva, ja que cap dels dos té antecedents penals. En la seva intervenció, el fiscal ha reclamat que es mantingui la mesura de presó preventiva en els mateixos termes que reclamava en l'escrit de la vista què en va decretar l'ingrés. El ministeri públic acusa els dos joves de delictes de desordres públics, danys, atemptat als agents de l'autoritat i lesions.

Els dos joves han rebut el suport d'una vintena de persones que s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Girona a dos quarts de nou del matí, hora a la que s'havia fixat la vista. Durant una hora i mitja han estat davant de la façana amb una pancarta on es reclamava la llibertat dels joves, fins que els dos advocats han sortit. S'espera que el tribunal prengui una decisió en les properes hores.