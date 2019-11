ERC de Girona reclama millores als carrils bici, més aparcaments i bicicletes elèctriques a la Girocleta

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Girona presentarà una moció al proper ple de l'Ajuntament de Girona, el dilluns 11 de novembre, per apostar per un model de mobilitat sostenible potenciant els desplaçaments en bicicleta a la ciutat.

Pels republicans, cal que els gironins i les gironines puguin pedalar de forma àgil i segura d'un costat a l'altre de la ciutat, i per a fer-ho possible cal ampliar les infraestructures existents, en especial els aparcaments de bicicletes i els "carrils bici", on també s'hi hauria d'actuar per netejar-los d'obstacles, i millorar i homogeneïtzar la seva senyalització.

Per Esquerra també és important fer de la bicicleta un mitjà més accessible per a tothom, tant a nivell econòmic com d'utilitat. La promoció d'iniciatives de donació de bicicletes o l'ampliació del servei de bicicletes públiques (la Girocleta) permetria acostar aquest mitjà de transport a més usuaris, a la vegada que la introducció de bicicletes elèctriques a la Girocleta oferiria un millor servei a veïns de barris amb pendents pronunciats com Montjuïc o Palau.De fet, l'estudi de la viabilitat de les bicicletes elèctriques serà una de les propostes que els republicans posaran sobre la taula a l'hora de negociar els pressupostos.

Totes aquestes millores centren l'interès de la moció dels republicans, que basen les propostes en la reforma del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) en col·laboració amb entitats i ciutadania, revisar les deficiències urbanístiques que poden resultar perilloses pels ciclistes o reforçar els controls en vehicles que obstaculitzin carrils bici.

L'ampliació de diversos aparcaments de bicicletes i la creació d'espais segurs on guardar-les a prop de l'estació de trens (inspirats en el servei "Bicibox") també entren dins les propostes de la moció, que es completen amb la creació d'un banc de "bicis solidàries" i repensar els horaris, tarifes i flota de la Girocleta, servei on també es proposa estudiar la viabilitat d'incloure-hi bicicletes elèctriques.

Finalment, també es demana que es doni compliment a una moció aprovada per unanimitat l'any 2015 que va presentar Mou-te en Bici, i que l'entitat porta reclamant des de llavors, on ja es reclamaven bona part de les demandes que han presentat els republicans, i que quatre anys després encara no s'han dut a terme.



Guanyem replica

La proposta d'ERC ha obtingut resposta immediata d'un altre grup de l'oposició, Guanyem. La formació considera que les propostes anunciades per Esquerra en matèria de mobilitat són "adequades" però que van "en la línia continuista del model actual". La regidora Cristina Andreu ha apuntat que a la moció s'hi troba a faltar una "aposta atrevida per reduir progressivament l'espai públic ocupat pels cotxes i avançar cap a la pacificació".

"Potser a dia d'avui treure espai als cotxes és impopular, però si sabem que el futur inevitable és el de la mobilitat sostenible que faci front a l'emergència climàtica i converteixi Girona en una ciutat més agradable, cal que els polítics siguem valents", ha manifestat la regidora.

En aquest sentit, des de Guanyem asseguren que el que cal és un canvi radical de model. Així doncs, el grup ha proposat afegir al text que es deixin de construir carrils bici sobre les voreres i que es comencin a construir a la calçada -reduint si és necessari espais d'aparcament per a cotxes o carrils per a vehicles motoritzats-, que s'ampliï la mida estàndard dels carrils bici a 2 metres d'amplada, que s'estableixi una diferenciació cromàtica a l'asfalt per evitar intromissions involuntàries als carrils o que s'implementin més zones limitades a 30km/h que es serveixin de l'arquitectura urbana (plantes, pilones, lleugeres modificacions del traçat...) per assegurar la reducció efectiva de la velocitat dels cotxes i millorar la seguretat de ciclistes i vianants. Des de Guanyem han destacat també que aquestes mesures permetrien resoldre algunes de les problemàtiques generades per la proliferació dels patinets elèctrics.

Una altra mesura que Guanyem vol introduir i que considera que portarà cap a un canvi de model a llarg termini és el de l'habilitació de pàrquings soterrats arreu de la ciutat. En aquest sentit, Guanyem ha recordat que properament s'acabaran diverses concessions de pàrquings de titularitat municipal i que s'hauran de renegociar els contractes. Segons el grup, això implica que l'Ajuntament pot fer una aposta per la municipalització o introduir una clàusula que obligui a habilitar aparcaments per a bicicletes i millorar els accessos per aquest tipus de vehicles.

D'aquesta manera, els usuaris de la bicicleta de Girona guanyarien aparcaments segurs i fàcilment accessibles on les bicicletes podrien passar la nit. Aquesta proposta es podria engegar amb una prova pilot als aparcaments d'Emili Grahit i Devesa-Güell (Plaça Miquel de Palol) que van entrar en concurs de creditors el passat 2016.

Finalment, la regidora Andreu ha apuntat que el Pla de Mobilitat Urbana ha de ser la pedra de toc d'aquest nou model. "El Pla ha de partir de la base que el model de mobilitat actual no té futur. Hem de ser innovadors i no tenir por a l'hora d'encarar uns canvis que a llarg termini són inevitables i que beneficiaran tota la ciutadania", ha sentenciat Andreu, que ha afegit que cal implicar-hi totes aquelles entitats a favor de la mobilitat sostenible i a la ciutadania.