Cauen els furts però incrementen els robatoris en vehicles durant les Fires

Les Fires de Sant Narcís de Girona han registrat una baixada en el nombre de furts destacable. En concret, dels 177 de l'any passat, als 72 d'aquest 2019. Una bona dada que contrasta, però, amb l'increment que hi ha hagut en els robatoris en l'interior de vehicle. Si el 2018 no s'arribava a la trentena (27), aquest 2019 n'hi ha hagut més del doble, 63. Tot plegat en unes Fires de Sant Narcís "excepcionals" per l'anul·lació dels concerts a La Copa i les barraques, que va generar certa polèmica entre el jovent de la ciutat. Tot i això, des de l'Ajuntament fan un balanç "positiu" d'aquestes festes en bona part per l'afluència d'espectadors en els concerts que s'han fet a la Plaça Sant Feliu, i també a les activitats infantils.

En aquest sentit, el regidor de Cultura i tinent d'alcaldia, Carles Ribas, ha explicat que més de 6.000 persones han passat pels espectacles que s'han fet a Sant Feliu, i més de 4.000 s'han acostat a veure les activitats dedicades als més petits. Els concerts i els balls de l'envelat, el pregó, la pujada del pilar de quatre a la Catedral a càrrec dels Marrecs de Salt, les havaneres de Terra Endins i la Drakofarra també han estat dels actes més concorreguts d'aquestes festes.



Baixen les denúncies

Furts i robatoris en vehicles al marge, la resta de delictes o bé han estat semblants en nombre als de l'any passat o bé han disminuït. Els conductors enxampats circulant beguts han estat 21, nou dels quals amb una taxa penal – per sobre de 0,60 mg/litre -. On sí hi ha hagut un increment ha estat en els conductors drogats. En concret, la Policia Municipal n'ha enxampat cinc durant els dies de festes, mentre que el 2018 no n'hi va haver cap.

Els danys, les estafes i els robatoris amb violència també s'han reduït respecte l'any passat, així com les denúncies per tinença o consum de drogues. Les Fires de Sant Narcís s'han fet del 25 d'octubre al 3 de novembre. Aquest any van començar amb polèmica, després que un grup de joves entrés a l'Ajuntament hores abans del pregó per protestar contra la decisió de suspendre els concerts a La Copa i les barraques, després dels aldarulls que hi havia hagut a la ciutat en les protestes per la sentència.