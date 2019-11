De granja amb amiant, a zona de pícnic

Actualment s'estan acabant de col·locar els elements que han de conformar l'espai d'esbarjo i de pícnic en un punt on antigament hi havia edificis abandonats i que van ser enderrocats fa quasi dos anys.

marc martí /aniol resclosa

L'espai que ocupava l'antiga granja Vidal de Salt ja està essent remodelat per convertir-se en una zona d'esbarjo i pícnic. Aquests dies s'estan col·locant bancs, taules, cadires i papereres de fusta per integrar-les a les Deveses de Salt. També s'hi estan plantant arbres a tot l'entorn i una tanca perimetral per fer més segur l'indret, ja que al costat hi passen caminants, bicicletes i, de tant en tant, algun vehicle que va a les hortes.

L'antiga granja es va enderrocar durant les darreres setmanes de l'any 2017 i les primeres del 2018, juntament amb les construccions que encara quedaven de la desapareguda Salva Xumetra, a les Guixeres.

La zona és un punt d'entrada a les Deveses de Salt i està situada al camí del Torín a l'encreuament amb la via verda de la ruta del carrilet, que permet, des d'aquest punt anar cap a Bescanó, cap a Girona o cap al Pla dels Socs de Salt.

Des del nucli urbà de Salt s'hi accedeix a través d'un camí sense asfaltar al costat de l'institut Vallvera. L'actuació va a càrrec del Consorci de Vies Verdes, a qui es va cedir l'espai el 2017 i pot esdevenir un punt de trobada tant per a gent que vol gaudir de la natura, com per a esportistes.

Els enderrocs d'aquestes estructures s'havien d'haver produït molt temps enrere, però l'actuació es va anar endarrerint perquè s'hi va trobar amiant i això va obligar a prendre mesures més exigents per evitar riscos en la salut durant l'actuació.

L'enderroc d'aquests edificis va ser el primer sorgit de l'aprovació d'un nou Pla Especial. Les finques s'havien anat degradant amb el pas del temps perquè feia temps que estaven en desús i abandonades. La modificació del pla especial, aprovada l'any 2017, va determinar quines construccions es podien mantenir i recuperar per a usos admesos i quines s'havien de declarar en situació de fora d'ordenació i, per tant, s'havien d'expropiar i enderrocar. El canvi en el pla especial permet, per exemple, deixar dempeus edificis com la granja Casals o les pintures Sunyer.