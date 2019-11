Guanya un lot de productes ecològics Onyar

Per participar en el sorteig cal estar registrat al web del Diari de Girona.

Aliments Onyar ECO & SOCIAL són productes ecològics de qualitat, de proximitat i amb valor social. Tots els ingredients que utilitzen en l'elaboració dels aliments provenen de l'agricultura ecològica i, en el procés de transformació, no s'hi afegeixen ni conservants, ni colorants, ni altres additius d'origen químic. Es seleccionen els productes en el seu origen i s'elaboren a l'obrador Onyar de Girona. Estan especialitzats en l'elaboració de pasta fresca, pizza, salses i patés. I també ofereixen productes com fruits secs, olives, xiitake i d'altres. Onyar ECO & Social és un projecte amb valor social del Grup Fundació Ramon Noguera, que té per finalitat la inserció laboral de persones amb discapacitat de Girona i comarca, i és clau per a la creació i manteniment del llocs de treball d'aquest col·lectiu i, alhora, per contribuir vers una societat justa i sostenible.