L'Ateneu Salvadora Catà de Girona denuncia que els volen desnonar

L'Ateneu Salvadora Catà denuncia que els volen desnonar.

L'assemblea de l'entitat, assegura en un comunicat, que la propietat ha pres la decisió de «manera unilateral» i sense negociar-hi.

Aquesta associació destaca que la societat Building Center, una filial de Caixabank és la propietària de l'espai que ocupa actualment l'Ateneu Salvadora Catà, ubicat a la plaça Josep Pla de Girona. I afegeix, que ja ha iniciat un procés de desnonament al Jutjat de primera instancia número 1 de Girona.

Una decisió, que segons diu l'Ateneu, no s'ha comunicat quan en canvi hi havia "la promesa" per part de l'entitat immobiliària, "d'oferir acords d'arrendament social o inclòs una opció a compra un cop finalitzat el termini del contracte de cessió d'ús acordat".

Reclamen que es retiri la demanda judicial i es negociï una sortida.

LAteneu Salvadora Catà va començar la seva activitat l'1 de maig del 2015, amb l'objectiu d'esdevenir un punt referencial dels moviments socials de Girona. Aquests darrers quatre anys s'ha convertit, diuen en el comunicat, "en un espai imprescindible per la ciutat".

També demanen que els col·lectius, entitats i veïns de Girona els donin suport i han engegat una campanya públic contra la decisió de l'ens de CaixaBank.