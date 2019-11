Mobilitat Comencen les obres del camí escolar a Vista Alegre

Recentment han començat les obres del camí escolar al carrer Vista Alegre, votat en els pressupostos participats de l'any 2017. D'altra banda, al mateix barri, tal com recorda l'Associació de Veïns hi ha pendent encara el projecte del passeig-mirador sobre el parc, aprovat l'any 2016, i que és també part del camí escolar i que planteja un espai de passejada i estada amb vistes al parc i que ha de ser una via segura per als vianants que ara circulen per l'aparcament de cotxes. Es va acordar fer els dos projectes conjuntament i, per tant, possiblement el segon s'aprovarà en breu.Les dues actuacions projectades conflueixen en el pas de vianants desplaçat davant l'ascensor . Es va acordar tirar endavant les dues obres de forma conjunta pel que es de preveure que el projecte del passeig mirador (2016) s'adjudiqui properament i es pugui realitzar a continuació.