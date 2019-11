La plataforma Prou de Sarrià i dues entitats ecologistes denuncien tres empreses per contaminació ambiental

La plataforma Prou, l'Associació de Naturalistes de Girona i Ecologistes en acció han presentat una denúncia a la Fiscalia contra la fàbrica d'Hinojosa de Sarrià de Ter, la pedrera de Construcciones Rubau, a Pont Major (Girona) i la fàbrica Cal Industrial (Girona) per contaminació ambiental. Aquest divendres han presentat l'escrit contra les tres factories i creuen que els residus que emeten deixa desprotegida la població de tot Sarrià de Ter, el barri de Pont Major de Girona, Sant Julià de Ramis i el disseminat de Campdor.

Amb aquesta denúncia la plataforma i les dues entitats ecologistes volen aturar les emissions d'agents químics, pols, contaminants odorífers i sorolls que generen les tres factories.

Des de la plataforma Prou han assegurat que aquesta denúncia a la fiscalia ha estat l'única solució que han vist al conflicte després d'intentar aturar les emissions de la planta d'Hinojosa de la mà de l'Ajuntament de Sarrià de Ter i, posteriorment, buscant la complicitat de la Generalitat.

Des de l'entitat sarrianenca han reiterat que "la pudor de claveguera d'aquest estiu" va ser tan important que van "demanar ajuda" al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i també al candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián. Tot i així, no van aconseguir aturar l'activitat de la factoria sarrianenca.

Per això han optat per recórrer a la via judicial, a l'espera que Hinojosa compleixi amb les seves promeses i instal·li les mesures pertinents per minimitzar l'impacte ambiental que produeix la fàbrica. Els veïns mantenen que aquestes emissions de residus i sorolls afecten a la seva salut.

El mes de setembre, la plataforma Prou i l'Associació de Naturalistes de Girona ja van presentar una denúncia al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Girona en contra d'Hinojosa. En l'escrit deien que la factoria superava els llindars de contaminació ambiental permesos.

Construccions Rubau compleix escrupulosament amb la legislació vigent tant pel que fa a les emissions com el soroll. L'empresa té un pla d'autoexigencia intern que es complementa tant amb els requeriments de les certificacions mediambientals com amb les lectures periòdiques que fa l'administració, sempre d'acord amb les actuals normatives.

Actualment, a més, Construccions Rubau està desenvolupant un projecte molt ambiciós per reduir encara més les emissions de soroll. Tant els ajuntaments de Sarrià de Ter com el de Girona estan informats puntualment dels progressos que es van portant a terme.