Una família s'intoxica per monòxid en encendre carbó en una cassola

Ensurt en una casa del barri de Torre Gironella de la ciutat de Girona durant la matinada de dijous a divendres. Una família va resultar intoxicada per monòxid de carboni després d'haver encès carbó en una cassola. Això va provocar que aquest gas nociu s'escampés per la casa.

Les quatre persones, dues d'elles menors d'edat -de tres i quatre anys-, van haver de ser traslladades de matinada a l'hospital de Palamós per tal, si era necessari, de poder-los ingressar a la cambra hiperbàrica del centre de salut. Finalment, però, els metges van decidir que no era necessari, se'ls va tractar per la intoxicació de monòxid i es van mantenir ingressats al Servei d'Urgències de l'hospital de Palamós. Durant el dia d'ahir estava previst que rebessin l'alta, segons fonts de l'hospital.

El succés es va produir pels volts de dos quarts de dues de la matinada, al carrer dels Merlets, de Torre Gironella. Els serveis d'emergència s'hi van desplaçar amb tres ambulàncies del SEM, una dotació dels Bombers i indicatius de la Policia Municipal.

Quan hi van arribar es van trobar amb els quatre membres de la família ben marejats i amb clars símptomes d'haver-se intoxicat per monòxid de carboni. Els serveis mèdics del SEM els van atendre in situ però van valorar que era necessari que fossin tractats per la intoxicació a l'hospital de Palamós. Per tant, les ambulàncies van traslladar les quatre persones: dos adults -un home de 33 anys i una dona de 30- i dos menors - una nena de quatre anys i un nen de tres- al centre mèdic. Els facultatius van iniciar el tractament per intoxicació per monòxid de carboni i, tot seguit, es va deixar la família ingressada al Servei d'Urgències durant 12 hores. La seva evolució clínica era favorable i estava previst donar-los l'alta al llarg del dia d'ahir. Així, doncs, no va ser necessari el seu ingrés a la cambra hiperbàrica.

El perill del monòxid

Les intoxicacions per monòxid de carboni són difícils de detectar, ja que aquest gas no es pot veure ni olorar i pot causar la mort ràpidament o danys greus a la salut si s'inhala durant un llarg període de temps. A Catalunya, durant les èpoques de més fred, es produeixen intoxicacions i morts per inhalació d'aquest gas, a causa d'un mal ús, un mal funcionament o una instal·lació incorrecta d'aparells de calefacció.

Per això, els serveis d'emergències recomanen prevenir i revisar els aparells que puguin causar-ho. I en cas de detectar-ne, obrir finestres i trucar el 112.