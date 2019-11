Xerrades, concerts i lectures de llibres i escrits dels presos a Girona dins els actes del Tsunami Democràtic

La plaça U d'Octubre i la del Vi de Girona s'han convertit en l'epicentre dels actes que s'han organitzat a la ciutat aquest dissabte, en el marc dels centenars que el Tsunami Democràtic fa arreu de Catalunya. A la plaça U d'Octubre, s'hi fan xerrades antirepressives, tallers i també concerts, a més de ser el punt d'inici de la manifestació que hi haurà al vespre. A la del Vi, fins a les deu de la nit es llegeixen llibres dels independentistes presos i escrits dels condemnats (com les seves al·legacions finals davant el Suprem). Els qui s'acosten a un i altre lloc –a mitja tarda, cap a 200 persones- expliquen que avui cal reflexionar. Però n'hi ha que tampoc amaguen que hi són per "no normalitzar" la situació "que viu l'independentisme".

Tot i que al matí ja s'ha fet un vermut popular a la plaça Catalunya, el gruix dels actes organitzats pel Tsunami Democràtic a Girona ha començat a les quatre de la tarda. Per una banda, a la plaça del Vi; i per l'altra, a la de l'U d'Octubre.

A la primera, s'hi està fent una lectura de textos i poemes. Per torns d'entre deu minuts i un quart d'hora, aquells qui volen s'apunten a una llista i esperen que els toqui el torn.

Poden llegir allò que vulguin, tot i que la majoria dels textos que s'escolten són llibres o escrits dels presos. Com ara 'Els contes des de la presó' d'Oriol Junqueras o les al·legacions finals que els exconsellers i els Jordis van fer davant del Suprem. També hi ha qui ha optat per llegir la proclamació de la república que va fer Macià des del balcó de la Generalitat l'any 1931.

Aquesta tarda, a la plaça hi havia una cinquantena de persones. La Isabel Mora és una de les que ha pujat a l'escenari, per llegir-hi contes de Junqueras. "Essent un dia de reflexió, la lectura i la cultura ens serveix precisament, per reflexionar; i ho fem amb textos de gent que ha pensat molt, que ha patit molt i que ens pot a llegir", ha explicat. "Tenim tot el dret i, també l'obligació, de reflexionar; de pensar perquè fem les coses", hi ha afegit.



Reflexionar "en veu alta"

Entre els qui escoltaven les lectures, hi havia l'Àlex Capdevila. "Reflexionar es pren molt com una cosa introspectiva, però també ho pots fer en veu alta, amb la gent compartint experiències i vivències", ha dit, en referència a l'acte del Tsunami a la plaça.

Ell, però, també diu obertament: "Nosaltres hem vingut en solidaritat amb tots els empresonats i represaliats, perquè tenim una situació que és molt injusta i desproporcionada, i aquest conflicte necessita una solució política". "I com que veiem que l'estat espanyol no està dins aquesta tessitura, hem vingut perquè creiem que l'Estat s'hauria de plantejar tenir una altra actitud", ha concretat.



Concerts i xerrades

A la plaça U d'Octubre de Girona, els actes també han començat a les quatre de la tarda. Aquí, el cartell s'allarga fins a la nit. Inclou xerrades antirepressives, una manifestació que anirà i tornarà dels jutjats, un sopar popular i diversos concerts (de grups com Pulpopop, Guillem Ramisa, Ca Vell o FOK). A més, també s'ha anunciat que el raper Valtònyc intervindrà a través d'un vídeo gravat des de Bèlgica.

Hi ha assistents amb llaços grocs, però més enllà d'aquí, poca simbologia (a excepció d'una estelada). Sí que en alguns arbres de la plaça o al perímetre s'han penjat pancartes amb lemes 'La cultura arrasarà com el foc la vostra repressió', 'Els Països Catalans no tenim Rei' o altres que demanen la llibertat pels detinguts arran dels disturbis que va viure la ciutat després de la sentència de l'1-O.

En Josep Pèlach és un veí del barri del Mercadal que s'ha acostat amb la seva família fins a la plaça. "Hem vingut perquè som del barri, sabem la intencionalitat de tot el que es fa i ens agrada; crec que és una festa democràtica molt maca per celebrar que demà anirem tots a votar i que sortirà una majoria independentista claríssima", ha dit, en referència a l'acte que ha muntat el Tsunami. "He vingut a reflexionar empoderadament; a mostrar que ens volem fer amos de la història que estem vivint", hi afegeix una dona que també és a la plaça, l'Adela Caamaño.

A la plaça U d'Octubre, el nombre de gironins que s'hi han acostat ha anat pujant a mesura avançava la tarda. Si entre les cinc i les sis hi havia unes 200 persones, a quarts de set aquesta xifra ja ha pujat fins a situar-se propera al mig miler.

Els actes organitzats a les dues places de Girona són només alguns dels centenars que el Tsunami Democràtic ha organitzat arreu del país en aquesta jornada de reflexió prèvia al 10-N.