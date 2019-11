La beca 8 de març de Girona, deserta perquè cap projecte convenç el jurat

La convocatòria de la beca 8 de març corresponent al 2019-2020, que concedeix l'Ajuntament de Girona, ha quedat deserta perquè cap dels projectes presentat ha convençut el jurat. Per aconseguir la beca, d'estudis històrics de les dones a la ciutat, s'hi havien presentat tres propostes, però el jurat va considerar per unanimitat que els mancaven «aspectes qualitatius, com una metodologia de recerca històrica suficient i la perspectiva femenina o de gènere, principis fonamentals per a la beca, centrada en la recerca i estudi de la història de les dones», segons han explicat fonts municipals.

Els projectes presentats abarcaven diferents àmbits. Un entrellaçava la història de les dones i la música. Un altre estudiava les dones gironines en l'àrea de les tecnologies. El tercer analitzava la presència, imatge i el rol de les dones empresàries dels darrers setanta anys.

Ara, aquesta convocatòria que que té com a objectiu aportar noves dades sobre el paper de les dones al llarg de la història de la ciutat es deixarà deserta i l'import assignat es retornarà a la partida. No se suma, per tant, a la següent convocatòria, tal com tampoc passa amb altres beques i premis.

La voluntat del consistori gironí és treure una nova convocatòria 2020-2021 abans de finals d'any i poder atorgar la nova beca abans del 8 de març del 2020. La beca pot atorgar un màxim de 6.000 euros en dos anys. El primer s'hi aporten un màxim de 3.000 euros i la resta, l'any següent.

No és el primer cop que la convocatòria queda deserta. El primer any, per exemple, també va passar. Alguns cops, el jurat ha tingut pocs projectes sobre la taula per analitzar i altres, en canvi, molts, com al 2013, quan es van presentar deu propostes.

Entre els requisits que han de complir els aspirants hi ha, per exemple, que siguin innovadors, interdisciplinaris, inèdits, que potenciïn el coneixement històric, amb una metodologia específica, viable i plural que enriqueixi les teories, les polítiques i les pràctiques de recerca històrica i de recuperació del patrimoni i l'imaginari ciutadà.



Instaurada el 2005

La beca es va instaurar el 2005, durant un temps va ser anual i, posteriorment, bianual. Aquesta era la novena edició. La beca vol potenciar l'ús de la perspectiva de gènere en l'estudi de la història per afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i, així, contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l'esforç col·lectiu de canvi que s'està instaurant en la societat.