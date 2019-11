«Clicks» de batalles, circ, pirates i bombers

L'espectacular i colpidor incendi de la catedral de Notre-Dame, de París i dues grans recreacions inspirades en la sèrie Joc de trons, juntament amb muntatges de circ, pirates, bombers, medievals o batalles marquen la quarta edició de la Fira Internacional de Col·leccionisme Playmobil, al Palau de Fires de Girona. El saló compta amb la presència d'expositors i diorames internacionals, procedents de països com França, Alemanya, Bèlgica i Holanda. Alguns, a més de mostrar els seus muntatges, vendran peces als visitants. En total hi ha 55 instal·lacions, entre professionals i joves del concurs infantil.



Muntatges inèdits

Unes xifres i uns diorames que, segons el director de la Fira, Ignasi Puig, han servit per posar Girona al mapa europeu del col·leccionisme de Playmobil en només quatre edicions. Un fet que, assegura, ha provocat que Girona esdevingui per als dioramistes, «l'escenari excel·lent per presentar les noves creacions».

Paral·lelament, la Fira Internacional del Playmobil inclou altres activitats, com un espai de creativitat digital, la ruta dels aparadors, el concurs del click amagat, un parc infantil amb inflables o diversos tallers de creativitat.

Entre les novetats hi ha el sorteig d'un Playmobil gegant inspirat en el futbolista blaugrana Leo Messi. La figura fa 1,65 metres d'alçada i s'hi pot veure el jugador amb la samarreta del FC Barcelona i el dorsal 10. Es tracta d'una figura única i peça de col·leccionista que es rifarà mitjançant la venda de butlletes a un euro. El nom del guanyador se sabrà avui al vespre.

També hi ha un concurs infantil de diorames, amb la participació de trenta equips, una xifra que va creixent, ja que en la primera edició eren dotze equips.

D'altra banda, hi haurà el sorteig d'un lot de productes Playmobil per valor de 50 euros entre els assistents a la fira que participin al concurs del click amagat, que consistirà a trobar tres figures Playmobil en els 25 diorames que configuren l'exposició internacional. El sorteig es farà avui al vespre.

La fira obrirà entre les 10 del matí i les 8 del vespre i el preu d'entrada serà de 3,5 euros (gratuït per als menors de tres anys).