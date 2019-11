Represa l'obra d'un edifici del carrer del Carme «esqueletitzat» durant dotze anys

Un edifici del carrer del Carme de Girona que està a mig construir des de fa uns dotze anys finalment s'acabarà perquè una promotora ha reprès les obres que una altra va deixar aturades. Els treballs en aquesta finca, situada al número 255, havien començat l'any 2006, quan es va començar a enderrocar l'estructura existent en aquells moments per aixecar-hi un nou edifici.

L'agost d'aquell mateix any es va concedir la llicència per construir-hi un immoble. Però, al cap d'un mesos, les tasques van aturar-se. Es veien ja els forats corresponents a les futures habitacions dels diferents pisos, les columnes que mantenien dempeus l'edifici i els sostres i el terra de les diferents plantes. També una escala interior que, fins i tot, permetia anar pujant de planta a planta.

I així va estar fins fa ben poc. L'Ajuntament ha concedit recentment una nova llicència a una promotora que s'encarregarà de posar fil a l'agulla i enllestir els treballs que una altra immobiliària no va acabar, engolida per la crisi econòmica.



Herbes i ocupes

Els treballs s'havien parat sobtadament amb l'esquelet de l'edifici aixecat i amb el pas del temps i l'abandonament van provocar que hi creixessin plantes i herbes espontànies, que van arribar a créixer fins a tres metres d'altura. A l'interior del solar s'hi acumulava tota mena de material de l'obra. Durant un temps, aquest immoble a mig fer va servir de refugi a diversos sensesostre perquè l'accés era molt senzill.

Com que l'Ajuntament de Girona coneixia la situació d'abandonament de l'immoble però cap dels seus responsables se'n feia càrrec per manca de solvència, les brigades municipals de Mobilitat i Via Pública van haver de tapiar almenys dues vegades el mur exterior, que encara ocupa la meitat de la vorera, després que els ocupes l'haguessin esbotzat per poder entrar al terreny.

De fet, inicialment ni tan sols hi havia aquest mur per impedir un accés inadequat, i el tancament de l'accés es feia per mitjà d'una reixa metàl·lica poc consistent.



De forn històric a bloc de pisos

En els darrers mesos, hi ha hagut altres casos similars a la ciutat. Un edifici que va patir mil entrebancs va ser el que hi ha a la rotonda de la Devesa, en la confluència dels carrers riu Güell i la ronda Ferran Puig. Va ser també l'any 2006, quan va tancar el forn històric que hi havia en aquells moments a la finca. Un establiment que havia estat obert 69 anys, que despatxava 500 persones cada dia i que era una referència al sector. L'activitat l'havia iniciat Vidal Viñas el 1937.

Amb l'establiment a terra, ja al 2007 van iniciar-se les obres per aixecar un edifici de diverses plantes. Però es va aturar, també per la crisi econòmica. Van desaparèixer les bastides i es van tornar a posar un parell de cops sense que es veiessin treballs, amb l'ocupació de la vorera que comportava. No va ser fins fa uns dos anys que una promotora va posar fil a l'agulla definitivament a l'obra i va acabar els pisos, de manera que ja estan a la venda des de fa uns mesos.

També ha passat amb solars que han estat molts anys buits i on ara hi ha moviments per construir-hi edificis. Un exemple és a la carretera Barcelona, just a tocar de la plaça Marquès de Camps.