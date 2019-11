Els contenidors retirats dels carrers de Girona pels aldarulls es tornaran a posar durant aquesta setmana

L'Ajuntament de Girona ha decidit tornar a posar els contenidors a la zona on hi va haver aldarulls. Avui, representants de l'equip de govern i de la policia municipal s'han reunit per valorar la conveniència de tornar a posar els contenidors a tot l'entorn del Mercadal i de Correus, així com a Jaume I hi ha decidit que al llarg d'aquesta setmana els aniran tornant a posar, començant per avui mateix. La mesura també inclou el servei de recollida selectiva amb cubells a diversos carrers del Barri Vell i del Mercadal, així com els contenidors intel·ligents de la plaça Catalunya.

Alguns són nous, perquè se'n van cremar més d'una trentena i d'altres són els que es van treure preventivament. No es podrà fer tot en un dia, perquè, per exemple, en algun punt, hi ha cotxes aparcats a l'espai on antigament hi havia els contenidors. Feia quasi un mes que alguns carrers no tenien cap lloc on abocar-hi les deixalles.

"La nostra voluntat és que es pugui restablir la normalitat al més aviat possible, però s'ha de tenir en compte que en algunes zones de contenidors hi ha vehicles estacionats que haurem d'avisar i que en l'àrea de la Gran Via de Jaume I que s'ha reasfaltat cal tornar a col·locar els elements delimitadors de les àrees de cubells", ha explicat el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.

En concret, és les zones de contenidors i cubells de la Gran Via de Jaume I (entre l'avinguda de Sant Francesc i la plaça de la Independència), de l'avinguda del 20 de Juny, del passeig de Canalejas, del carrer de Jaume Pons i Martí, de l'avinguda de Sant Francesc, la plaça de Catalunya, el carrer Sèquia, del carrer de les Hortes, el carrer de la Cort Reial, la plaça de les Castanyes, del carrer d'Eiximenis, del carrer de Santa Clara, de la rambla de la Llibertat, del carrer d'Albereda, de la plaça del Vi, de la plaça dels Bell-lloc, del carrer dels Ciutadans, del carrer de les Ballesteries i de la pujada de Sant Feliu.

Tot i que l'Ajuntament recomanava als ciutadans que aboquessin les deixalles als contenidors més propers, molts veïns els posaven al punt on habitualment hi havia el seu contenidor i, per tant, les deixaven per terra.