«Que ens hem tornat bojos? Mai he dit ni insinuat que vulgui eliminar les barraques" de les Fires de Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va mostrar-se molesta, durant el ple d'aquest dilluns, pels qui asseguren que el govern local vol eliminar les barraques i els concerts a la Copa de les Fires després de la suspensió d'aquest any: «Que ens hem tornat bojos? Mai he dit ni insinuat que vulguem eliminar-ho». Responia així a preguntes sobre les Fires i les barraques de Guanyem i d'ERC. Fa uns dies, el regidor de Fires, Carles Ribas, també assegurava a Diari de Girona, que no hi havia cap intenció de canviar el model de barraques.

Va matisar però que els concerts familiars al parc del Migdia, que fins ara es feien a la Copa, havien estat un èxit i que aquest canvi podrien valorar de mantenir-lo. A més, va voler deixar clar que l'objectiu no era criminalitzar cap jove però que qualsevol dels presents hauria près la mateixa decisió d'anul·lar els actes a la Copa amb l'informe de la policia sobre la taula, per «sentit comú i per responsabilitat», tot i que va suposar-li un disgust.

També va admetre que el trasllat de les parades a la Copa, que sempre havien estat a l'entorn dels jutjats, no havia estat encertat i que els artesans havien indicat que no estaven satisfets. Madrenas va mantenir que estan parlant amb les entitats per buscar un cap de setmana llarg per fer els concerts suspesos.

Sobre els aldarulls que van suposar la suspensió, precisament, Ciutadans va presentar una moció «per emprendre accions judicials contra els causants dels desperfectes ocasionats en el mobiliari urbà». Tots els grups van trobar que el text buscava la «confrontació», i tots van votar en contra, excepte el PSC que es va abstenir, per no «blanquejar la violència».