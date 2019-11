Els afectats pels talls de llum de Font de la Pólvora demanen parlar al ple de Girona del desembre

La Plataforma por la Dignitat de Font de la Pólvora ha entrat en Registre de l'Ajuntament de Girona una petició per participar al Ple Municipal de Girona del mes de Desembre de 2019.

La petició s'enmarca dins l'estratègia de la Plataforma per assolir els acords del Manifest aprovat a l'Assemblea veinal del passat 7 de Novembre de 2019 i amb l'objectiu de conèixer el posicionament dels Grups Municipals en Sessió Plenària.

La plataforma entén que "la garantia de suministrament elèctric a Font de la Pólvora passa per un compromís de ciutat representat al Ple de la corporació de Girona". I amb aquest objectiu demanaran als Grups Municipals l'adopció de diferents acords.

Per exemple, que l'Ajuntament de Girona acordi la instal.lació inmediata de grups generadors al barri per garantïr el subministrament regular d'energia elèctrica a tot el barri, independentment de les mesures que s'acordin per solucionar de forma permanent els talls de llum. També que l'Ajuntament acordi "desestimar el blindatge de comptadors i valori l'estudi d'altres mesures d'actuació en benefici de garantir el correcte subministrament d'energia elèctrica al barri".

A més, volen que s'acordi fer una auditoria per diagnosticar l'estat de la xarxa elèctrica tant a Font de la Pólvora com a la resta de la ciutat, així com per determinar les mesures necessàries per actualitzar aquesta infraestructura i trencar amb les desigualtats existents entre barris de Girona.

Una altra petició és que l'Ajuntament de Girona acordi "emprendre accions legals contra Endesa, com a responsable de la infraestructura de la xarxa elèctrica, en cas que no garanteixi el correcte subministrament energètic a tots els veïns i veïnes de Girona i en suport a les accions veïnals que es puguin acordar a la ciutat."



Per últim, i en la linia de mostrar el caràcter de ciutat d'una problemàtica que afecta a veïns i veïnes de Girona, la plataforma informa que obrirà un període d'adhesions al Manifest de la Plataforma por la Dignidad de Font de la Pólvora i de recollida de suports a la petició de participació al Ple Municipal esmentada. Una campanya que impulsarà per xarxes socials i que acompanyarà altres accions.