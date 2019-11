Els concentrats de l'AP-7 a Girona munten barricades amb tanques metàl·liques i arbres enmig de l'autopista

Els centenars de persones concentrades de l'AP-7 a Girona han muntant barricades amb tanques metàl·liques i arbres enmig de la carretera. Una de les barricades té grans dimensions i comportarà una tasca àrdua per desmuntar-la. Al cantó en sentit nord també s'ha construït una altra barricada, aquesta formada amb pneumàtics, i s'ha encès, conformant una gran foguera. Mentrestant, els concentrats, que responen a la crida de Tsunami Democràtic per protestar per la sentència de l'1-O, improvisen concerts de música enmig d'un dispositiu de moltes furgonetes policials. L'acció talla uns sis quilòmetres, entre les sortides Girona nord i Girona sud de l'autopista. Els Mossos fan desviaments per evitar el col·lapse del trànsit.

Al mig de la protesta s'ha muntat un equip de so amb llums que serveix per a les actuacions musicals. També s'ha fet servir per fer una crida a tothom qui pugui perquè portin aigua i menjar. La intenció, han dit, és passar en aquest punt les pròximes hores i poder muntar un punt d'avituallament.