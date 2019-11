L'Ajuntament va fer ahir una declaració institucional, amb el suport de tots els grups, on declara l'estat d'Emergència Climàtica i es compromet a desenvolupar polítiques reals i efectives per fer-hi front. Ho havien demanat una quinzena d'entitats. Ara esperen que no es quedi en paper mullat i que es vagin aprovant accions.