La caixa del radar rotatiu que hi ha entre les rotondes de la sortida de l'autopista i del Viena de Salt va patir aquest cap de setmana un actac vandàlic. Va aparèixer pintat de color groc. Aquests dilluns ja s'havia netejat però encara hi havia evidències de l'acció. Aquest és el punt de radar que més sancions posa de les tres caixes que hi ha a la vila.