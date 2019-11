Madrenas diu que no ha rellevat el defensor perquè estava de baixa

El relleu del defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, es continua demorant. Llorente va acabar el seu segon mandat de cinc anys el 14 d'abril i en el seu discurs de comiat, el 3 de maig, va patir un infart al saló de plens. Va estar de baixa durant diversos mesos però ja fa mes d'un mes que torna a ser a l'Oficina del defensor, a la planta baixa de l'edifici consistorial.

En el darrer ple, aquest dilluns, el portaveu dels grup municipal d'ERC, Quim Ayats, va preguntar per què encara no s'havia rellevat Ramon Llorente. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que «mentre estava de baixa» no li semblava «oportú» substituir el defensor. Va voler tancar el debat ràpid, explicant que el tema es tractaria en una junta de portaveus, deixant entreveure que aquests nomenaments s'han de fer amb discreció.



Un primer nom

El cert és que, fa uns mesos, hi va haver una proposta sobre la taula: l'advocada Marta Alsina Conesa. Aquest nom va sorgir abans de les eleccions municipals del mes de maig però precisament la proximitat dels comicis i la manca de consens necessari, en un càrrec com aquest, van provocar que es retirés aquest nom.

Mentre no hi ha relleu, Llorente continua exercint el càrrec en funcions. Quan ha estat de baixa, l'Oficina ha continuat treballant amb normalitat, perquè hi ha diverses persones de l'equip que continuen fent, amb normalitat, les tramitacions de les queixes de la ciutadania. I a Llorente també se'l podia veure, de tant en tant, al seu despatx per supervisar les tramitacions.

Tradicionalment, per escollir els defensors de la ciutadania es busca una persona de consens que agradi a tots els partits polítics i que, per tant, es pugui aprovar per unanimitat.

Advocat laboralista, va iniciar el seu període al capdavant de l'Oficina del defensor de la ciutadania el 14 d'abril de 2009, substituïnt Maria Teresa Seseras, que havia estat al càrrec nou anys i mig, des del 19 de gener de 2000.