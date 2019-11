Salt bonifica el transport al doble d'estudiants que l'any passat

La segona convocatòria de l'Ajuntament de Salt per atorgar bonificacions de transport als estudiants està tenint bona rebuda. En només un mes i mig, ja s'han tramitat 80 targetes, una xifra que suposa el doble de les 42 que es van fer durant tot el curs 2018-2019.

L'Ajuntament va posar en marxa aquesta línia d'ajuts el curs passat i se'n poden beneficiar els estudiants d'entre 16 i 25 anys empadronats a la vila. Cal que cursin estudis reglats a Girona o a la seva àrea metropolitana (municipis inclosos dins la zona 1 de l'ATM).

La bonificació s'aplica a la targeta T-MES que és unipersonal i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies. El seu preu és de 46,15 euros però amb la subvenció del 40% que atorga l'Ajuntament el preu final per als estudiants beneficiaris es rebaixa fins als 27,69 euros.

L'alcalde, Jordi Viñas, explica que «l'any passat ja vam percebre que tindria una bona acceptació i aquest curs, doblant les targetes acceptades en només dos mesos, n'és una prova. Aquest és el camí cap a l'aposta per la mobilitat sostenible i per facilitar-hi l'accés». Per la seva banda, la regidora de Mobilitat, Anna Fusté, afegeix que «la convocatòria per accedir a les bonificacions segueix oberta i es pot tramitar fins al mes de maig».

Per fer la sol·licitud cal adreçar-se al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Salt o realitzar-ho a través de l'apartat de seu electrònica (serveis i tràmits) situada dins el web municipal.