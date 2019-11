Vox queda segon a Vila-Roja i Font de la Pólvora, on guanya el PSC

JxCat va guanyar en nou dels dinou barris en què es va dividir la ciutat de Girona en les eleccions generals del 10 de novembre. El PSC ho va fer en cinc, ERC en quatre i la CUP, en un: la Vall de Sant Daniel.

La victòria de JxCat amb 12.241 vots es va fonamentar en el triomf als barris de l'Eixample Nord, Eixample Sud, Barri Vell, Carme- Vista Alegre, Mercadal, Montilivi, Montjuïc, Palau i Sant Narcís. Els socialistes van treure 7.571 vots i van quedar tercers amb la victòria a cinc barris: Can Gibert, Font de la Pólvora, Pont Major, Taialà i Vila-Roja.

Esquerra va vèncer només en quatre barris però, en canvi, va quedar en segon lloc a dotze veïnats de la ciutat. Això va fer que en el recompte de vots quedessin en segon lloc amb 10.130 sufragis, tot i quedar tercers en nombre de barris.



Esquerra, segona en 12 veïnats

Els republicans van guanyar a Fontajau, Pedret, Sant Ponç i Santa Eugènia i van quedar segons a la majoria dels altres barris, excepte al Barri Vell, on va quedar segona la CUP; a Sant Ponç i a Santa Eugènia, on hi va quedar el PSC; a Fontajau i a Pedret on hi va quedar JxCat; i a Font de la Pólvora i Vila-roja, on la segona força més votada va ser Vox.

A la ciutat de Girona, JxCat va guanyar les eleccions generals i va sumar 143 suports respecte de les eleccions del 28 d'abril, recuperant el primer lloc que havia perdut en aquells comicis. En aquelles eleccions havia vençut Esquerra, que ara ha perdut 3.144 vots.

Els socialistes van mantenir el tercer lloc tot i que amb 7.571 vots van perdre 1.172 vots respecte a l'abril. La CUP va quedar quarta amb 5.215 suports, en les primeres eleccions generals en què es presentaven.

En Comú Guanyem va obtenir el cinquè lloc amb un total de 4.334 vots, amb 631 vots menys que fa set mesos. El PP va obtenir la sisena posició amb 2.679 suports i un augment 816 sufragis. També Vox va incrementar el número de vots i va arribar als 2.488 amb un increment de 1.029 vots.

Ciutadans pateix una forta davallada de vots. A l'abril va quedar en cinquè lloc i ara s'ha quedat al vuitè lloc amb 1.862 suports. Són 2.850 menys que als comicis de l'abril. En algun barri, com Pedret, va acabar essent superada pel PACMA. Els animalistes, però, van baixar de 654 a 512 vots.