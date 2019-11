La Catosfera celebrarà finalment el 15 i 16 de novembre a l'Auditori Josep Irla de Girona

La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre les novetats tecnolo?giques i del mo?n d'Internet i la comunicació a Catalunya celebrarà finalment la seva onzena edició els propers 15 i 16 de novembre a l'Auditori Josep Irla. Les jornades van ser suspeses prèviament a conseqüència de les mobilitzacions de rebuig per la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem en relació amb el procés i la vaga general celebrada el 18 d'octubre.

La jornada, que centrarà la seva programació el dissabte 16 de novembre, programa en aquesta ocasió el SEODay, un matí de xerrades sobre diferents estratègies de posicionament SEO amb professionals de primer nivell, una taula sobre periodisme en l'era del clickbait i una altra sobre el paper del català davant l'augment de la interacció per veu dels dispositius tecnològics. Prèviament, divendres al vespre se celebrarà un el sopar #Trinxat a on el periodista i subdirector de Nació Digital, Ferran Casas, farà un retrat de l'actualitat política.

Ferran Casas és un dels sis periodistes de diferents mitjans de comunicació que s'han unit per tal d'entrevistar més d'un centenar de dirigents polítics, líders presos i exiliats i activistes socials, tots ells protagonistes de l'1 d'Octubre, per fer-ne una crònica al llibre "Tota la veritat". Una investigació periodística de primer ordre sobre el conflicte polític més important del nostre país.

El matí de dissabte l'auditori Josep Irla acollirà el SEODay, un matí de xerrades sobre diferents estratègies de posicionament SEO amb professionals de primer nivell com Javier Casares (Brutal.systems), Annabel Teixidor (Tradeinn), Alberto Sanz (Seoforce) i Àngel Ayach (programador web i SEO).

La primera de les dues taules programades la tarda de dissabte 16 de novembre compta amb el segell del Col·legi de Periodistes de Girona que, amb el títol "Qualitat vs quantitat. On queda el periodisme en l'era del clickbait?", proposa reflexionar sobre aquesta pràctica tan habitual amb la consultora de comunicació Cristina Clopés, el periodista Ismael Nafría i el també periodista i membre del Grup de recerca en Comunicació Social i Institucional de la UdG, Jordi Hernández i la directora de negoci del Diari Ara, Georgina Ferri. Moderarà la taula el periodista Ferran Casas, subdirector de Nació Digital.

On queda la qualitat periodística en l'era del clickbait, ara que més clics signifiquen més diners? Quins titulars capten més l'atenció dels lectors? Hi ha espai per al periodisme d'investigació i la reflexió pausada en l'era digital? La immediatesa de les xarxes socials s'ha apoderat dels mitjans de comunicació i el millor contingut és aquell que més ràpidament es comparteix. Com ho viuen, això, els mateixos mitjans de comunicació? De tot això es parlarà dissabte a primera hora de la tarda a l'Auditori Josep Irla.

Posteriorment, la periodista de Catalunya Ràdio, Mariola Dinarès, moderarà la taula amb títol "Ens parlaran en català les torradores?", en què també hi participaran l'enginyer informàtic Josep M. Ganyet, el viquipedista i activista del coneixement lliure, Àlex Hinojo, el periodista Albert Cuesta i la lingüista Carme Junyent. Cada cop són més els dispositius que ens volen fer la vida més fàcil, ens informen del temps, del trànsit o ens porten allà on els demanem.

El ràpid avenç en les tecnologies d'intel·ligència artificial està contribuint al fet que els robots comencin a ocupar el lloc de les persones. La interacció humà-robot és cada cop més una realitat del dia a dia i menys una pel·lícula de ciència-ficció. Però en quin idioma es comuniquen? En quin lloc quedarà el català davant l'augment de la interacció per la veu dels dispositius tecnològics? Aquestes i altres seran les qüestions que es posaran a sobre de la taula de la Catosfera d'enguany.



Girona, ciutat de Catosfera

Girona acull per cinquena edició consecutiva la Catosfera, el centre neuràlgic del debat català sobre comunicació i Internet en el marc d'una capital amb un sector tecnològic emergent molt potent. L'organització de la Catosfera valora molt positivament l'acollida que la ciutat de Girona fa d'aquestes jornades que ja són una cita imprescindible al calendari en el món de la comunicació i Internet del país.



Què és la Catosfera

La Catosfera està organitzada per una entitat sense ànim de lucre, Associació Catosfera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya. A partir d'una trobada de bloguers iniciada a Granollers el 2008, la Catosfera pren el seu nom definitiu l'any 2012 i evoluciona fins a esdevenir el punt de trobada anual dels sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana.

L'any 2015 es trasllada de la capital vallesana a Girona, al Centre Cultural La Mercè, on se celebra una primera edició gironina amb més de 40 ponents, una vintena d'activitats i la participació d'unes 500 persones físicament i prop de 200 per streaming. Des de fa tres anys se celebra a l'Auditori Josep Irla, amb una gran afluència de públic tant in situ com virtualment. Enguany la Catosfera celebra el seu onzè aniversari.