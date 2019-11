Els concerts suspesos de les Fires es podrien fer a principis de juliol

El primer cap de setmana de juliol té tots els números de convertir-se en la data de compensació de la suspensió dels concerts i les barraques de les Fires de Sant Narcís de Girona. L'Ajuntament ha ofert dues possibles dates i les entitats s'haurien decantat ja per una. En concret, en una primera trobada, l'Ajuntament hauria proposat a la Comissió d'entitats de La Copa fer quatre nits de concerts a finals d'aquest mes de novembre (28, 29, 30 de novembre i 1 de desembre) coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal i la campanya comercial del Black Friday i a principis del mes de juliol (2, 3, 4 i 5 de juliol), una data sense esdeveniments culturals i musicals potents i sense solapar-se amb la Festa Major de Salt.

En una segona reunió, entre membres de la Comissió de La Copa i representants d'entitats, s'hauria optat pel mes de juliol i s'hauria descartat totalment fer-ho a finals de novembre, entre altres coses per la proximitat de la data. L'aposta de les associacions encara hauria de ser ratificada per l'Ajuntament, tot i que van ser els mateixos representants de l'equip de govern els qui van proposar aquests dies com una de les dues possibilitats.

Aquestes quatre nits de concerts comptarien amb un gran nombre de grups musicals que s'havien contractat per les barraques d'aquestes darreres Fires, majoritàriament de poblacions catalanes, tot i que no seria possible recuperar totes les bandes. Algunes com els valencians Zoo, han fet ja una aturada temporal i altres, de caire internacional, com els londinencs Asian Dub Foundation, suposarien un cost molt elevat. Zoo i Asian Dub Foundation eren dos dels caps de cartell.

No obstant això, la intenció de l'Ajuntament és substituir-los amb formacions musicals d'alt nivell. Aquest va ser el compromís del regidor de Cultura i Festes, Carles Ribas, que va assegurar als presents que hi haurà la màxima implicació de l'Ajuntament.

Tot i que la lletra petita encara s'hauria d'acabar de concretar, la idea seria que hi haguessin quatre nits de concerts que començarien, de fet, a les sis de la tarda i es farien a l'esplanada de La Copa. Un cop acabats els concerts l'ambient podria allargar-se fins a les cinc de la matinada.

Les entitats podrien reclamar, a més, per acabar de compensar l'anul·lació de les barraques, que de cara a l'any vinent no se'ls obrin els 800 euros (a cadascuna) per pagar la seguretat i la neteja dels lavabos.

Una de les opcions amb més probabilitats és que no hi hagi un punt de venda d'entrepans i begudes per a cadascuna de les disset barraques, que són les que tenien permís per aquestes Fires, però sí que les disset podrien obtenir ingressos ja que hi hauria diverses barres allargades. En aquestes barraques hi hauria persones de les disset barraques servint els entrepans i les begudes i els diners se centralitzarien en un o dos llocs de venda de tiquets. Tot el que es recaptés amb aquesta venda de tiquets es repartiria entre les disset entitats, a parts iguals. Els qui servirien les comandes serien voluntaris de les entitats, de manera rotatòria.

L'Ajuntament va anunciar, poc després de decidir suspendre les activitats a La Copa pels aldarulls dels dies anteriors durant les protestes per la sentència als líders independentistes, que buscaria un cap de setmana en què oferir els concerts suspesos i compensar d'alguna manera les entitats perjudicades per no poder tenir barraca. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va exposar sempre que lamentava haver de suspendre els concerts però indicava que ho feia «per responsabilitat» arran dels informes policials que alertaven que no podrien garantir la seguretat en cas d'incidents. Tant Madrenas com Ribas van negar que sigui un primer pas per canviar el model de barraques. La cancel·lació de les activitats va provocar reaccions a favor i en contra. Els contraris van acabar organitzant dues nits de protesta i festa a la plaça del Vi.