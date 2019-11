Un estudi situa Girona com la setena ciutat amb més restaurants «veggies» d'Espanya

Un estudi situa la ciutat de Girona com la setena amb més restaurants veggies per habitant de totes les ciutats de l'Estat estudiades. L'estudi ha anat a càrrec de Holidu, un cercador de lloguers vacacionals que pretenia establir quines són les 10 ciutats més veggies de l'Estat. En concret, afirma que «Girona se suma al moviment veggie amb quatre restaurants per a vegans i vegetarians, una xifra que suposa que n'hi ha un per cada 24.753 gironins». L'estudi encara no contempla que Girona ja ha superat els 100.000 habitants.

Les dades en les quals es basa aquest estudi han estat extretes l'octubre de 2019 a través del lloc web Happycow, especialitzat en nutrició vegetariana i vegana. Per a la classificació de les ciutats es va triar calcular la relació entre el nombre d'habitants de cada ciutat i el nombre de restaurants exclusivament vegans o vegetarians.

En primer lloc hi ha Granada, que amb 13 establiments en té un per cada 17.905 granadins. En segon lloc s'hi situa Santa Cruz de de Tenerife i tanca el podi Palma de Mallorca.

Barcelona és la ciutat amb més restaurants vegans i vegetarians del país, amb 81. Tot i així, al final n'hi ha un per cada 20.010 habitants, raó per la qual la ciutat comtal està classificada en quart lloc. De fet, Catalunya i el País Valencià són les comunitats més veggies. A Catalunya, a més de Barcelona, en quarta posició, i Girona, en setena, Tarragona està classificada en vuitena posició. València i Alacant ocupen la novena i desena posició, respectivament.

L'informe d'aquest cercador exposa que el nombre d'espanyols que l'any 2019 afirma que ha optat per reduir el seu consum de carn equival al 7,8% de la població: el 6,3% dels espanyols són flexitarians, és a dir, consumeixen carn i peix només de manera puntual. A aquests s'hi sumen un 1,3% de vegetarians i el 0,2% restant, que es declara vegà.

La resposta del mercat a aquesta recent tendència alimentària ha estat immediata en algunes ciutats. Bars, restaurants i botigues no perden l'oportunitat d'adaptar la carta a les necessitats d'aquest creixent nínxol de mercat.