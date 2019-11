La pancarta dels presos torna al consistori

Membres de la Intersindical-CSC de l'Ajuntament de Girona van tornar a penjar ahir al matí, al balcó de l'Ajuntament la pancarta on s'hi pot llegir «Llibertat Presos Polítics» que la Junta Electoral havia fet retirar. Durant tot aquest període, membres del sindicat l'exhibien a la plaça del Vi cada matí. Mentrestant, una segona pancarta on es llegia «Llibertat Presos Polítics i Exiliats» va aparèixer suspesa al mig de la plaça, penjant del Bisbat i d'un edifici particular.